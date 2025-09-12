El PSOE denuncia la proliferación de anuncios inmobiliarios de solares "para inversores" en suelo rústico

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha alertado sobre la "proliferación" de anuncios inmobiliarios de solares "para inversores" en suelo rústico "al amparo de la nueva ley especulativa del Govern".

Así se ha pronunciado el conseller del Grupo Socialista, Jaume Mateu, quien ha considerado que este efecto provoca la "desregulación absoluta del territorio y otorga carta blanca a algunos promotores para que puedan beneficiarse ahora de proyectos que ya hace tiempo que tenían previstos". El socialista ha destacado los efectos que consideran que ha causado en el mercado inmobiliario la entrada en vigor de la Ley 4/2025, desde el pasado 24 de julio.

Según ha remarcado, en poco más de un mes, las inmobiliarias han comenzado a ofrecer solares en suelo rústico, dentro de las denominadas áreas de transición en diferentes municipios de Mallorca, "bajo un mismo patrón: anuncios destinados a inversores a medio o largo plazo, para edificar vivienda en unifamiliares o plurifamiliares, en zonas donde hasta ahora no se podía construir".

"Desregulación absoluta del territorio"

Se trata, ha añadido, de un "modelo claramente especulativo, que genera una subida generalizada en el precio del mercado de las viviendas y, por tanto, aleja aún más la posibilidad de la ciudadanía de Mallorca de acceder a una vivienda a precio razonable".

Mateu se ha referido a la "desregulación absoluta del territorio" que opina que genera la medida del Govern. Además, ha acusado a PP y Vox de "dar vía libre a los intereses especulativos".

"Normativamente, el Consell de Mallorca, con plenas competencias en materia de Territorio, ha quedado totalmente relegado en este terremoto normativo, que beneficia a determinados bolsillos privados, pero que no facilitará el acceso a la vivienda a la ciudadanía", ha censurado el conseller socialista, que, en el pleno de este jueves presentó una moción --que fue rechazada-- para rechazar frontalmente la Ley 4/2025, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos.