Los padres del CEIP de Son Sardina ven "insuficiente" que Educación deje a Roldán como profesor de apoyo

Los representantes de las familias en el Consejo Escolar y miembros de la la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Mari Antònia Salvà han hecho público un comunicado en el que informan sobre las medidas comunicadas por la conselleria a la dirección del centro educativo tras la polémica por la presencia de Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor. Educación ha enviado otro profesor al centro, para que Roldán pase a ser un docente de apoyo, buscando así que no esté con los niños a solar en ningún momento. Los padres no están satisfechos con las medidas anunciadas, que consideran "insuficientes", y tras tres días de huelga de respaldo masivo (ningún alumno ha inciado las clases todavía), hoy decidirán nuevas acciones.

Según el comunicado, las medidas adoptadas incluyen la asignación de un nuevo docente que asumirá la tutoría de 6º curso hasta el mes de junio. El profesor continuará en el centro realizando tareas de apoyo al tercer ciclo de Primaria (5º y 6º), pero sin quedarse en ningún momento a solas con el alumnado.

Mesa paritaria

Las familias han indicado que Inspección ha solicitado la activación de la comisión paritaria, integrada por técnicos, administración y sindicatos, para valorar si es procedente requerir al docente una evaluación psicológica. Educación no ha confirmado oficialmente que activará este mecanismo, que ya puso en marcha el curso pasado por la inquietud de las familias del CEIP Gabriel Janer Manila, donde estuvo destinado Roldán. Requerir la evaluación del estado de salud del docente no prosperó ya que los sindicatos no votaron a favor (SIAU y UOB votaron en contra y STEI, UGT, ANPE, Alternativa y USO se abstuvieron).

Los representantes de la AFA consideran estas medidas insuficientes. Se están asesorando jurídicamente y esta tarde decidirán nuevas acciones en una nueva reunión.

El caso ha generado gran preocupación entre las familias del centro educativo, que demandan medidas más contundentes ante la permanencia de un profesor condenado por acosar a un menor que había sido alumno suyo. Roldán tiene presentado un recurso contra la sentencia (que no lo inhabilitó como docente) y ha escrito un libro para defender su inocencia.