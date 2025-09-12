Los padres del CEIP de Son Sardina ven "insuficiente" que Educación deje a Roldán como profesor de apoyo
El tercer día de huelga vuelve a tener un respaldo absoluto y las familias se reúnen hoy para decidir nuevas medidas a adotpar
Los representantes de las familias en el Consejo Escolar y miembros de la la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Mari Antònia Salvà han hecho público un comunicado en el que informan sobre las medidas comunicadas por la conselleria a la dirección del centro educativo tras la polémica por la presencia de Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor. Educación ha enviado otro profesor al centro, para que Roldán pase a ser un docente de apoyo, buscando así que no esté con los niños a solar en ningún momento. Los padres no están satisfechos con las medidas anunciadas, que consideran "insuficientes", y tras tres días de huelga de respaldo masivo (ningún alumno ha inciado las clases todavía), hoy decidirán nuevas acciones.
Según el comunicado, las medidas adoptadas incluyen la asignación de un nuevo docente que asumirá la tutoría de 6º curso hasta el mes de junio. El profesor continuará en el centro realizando tareas de apoyo al tercer ciclo de Primaria (5º y 6º), pero sin quedarse en ningún momento a solas con el alumnado.
Mesa paritaria
Las familias han indicado que Inspección ha solicitado la activación de la comisión paritaria, integrada por técnicos, administración y sindicatos, para valorar si es procedente requerir al docente una evaluación psicológica. Educación no ha confirmado oficialmente que activará este mecanismo, que ya puso en marcha el curso pasado por la inquietud de las familias del CEIP Gabriel Janer Manila, donde estuvo destinado Roldán. Requerir la evaluación del estado de salud del docente no prosperó ya que los sindicatos no votaron a favor (SIAU y UOB votaron en contra y STEI, UGT, ANPE, Alternativa y USO se abstuvieron).
Los representantes de la AFA consideran estas medidas insuficientes. Se están asesorando jurídicamente y esta tarde decidirán nuevas acciones en una nueva reunión.
El caso ha generado gran preocupación entre las familias del centro educativo, que demandan medidas más contundentes ante la permanencia de un profesor condenado por acosar a un menor que había sido alumno suyo. Roldán tiene presentado un recurso contra la sentencia (que no lo inhabilitó como docente) y ha escrito un libro para defender su inocencia.
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales
- Anulan el 'traje a medida' para elegir a un ejecutivo de Son Espases