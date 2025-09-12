Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"
Las familias del centro han decidido por unanimidad seguir sin llevar a los niños a la escuela debido a la presencia de Miquel Roldán, ya que consideran que las medidas tomadas por la Conselleria de Educación tras la polémica "son insuficientes"
En la escuela de Son Sardina seguirá reinando el silencio la semana que viene. En una nueva demostración de unidad y fuerza, las familias del centro han decidido por unanimidad continuar sin llevar a sus hijos a clase "de forma indefinida", debido a la presencia de Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor, ya que consideran que las medidas adoptadas por la Conselleria de Educación tras la polémica "son insuficientes". Además, reclaman la presencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y del conseller de Educación, Antoni Vera, el próximo lunes, 15 de septiembre.
"Tras valorar las medidas tomadas por la Conselleria de Educación y haber recibido el asesoramiento legal pertinente, las familias del centro han decidido por unanimidad seguir sin llevar a los niños a la escuela, ya que las medidas son insuficientes y no garantizan la seguridad de los menores", reza el comunicado emitido por Los representantes de las familias en el Consejo Escolar y miembros de la la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Mari Antònia Salvà, tras una reunión a la que asistieron 115 personas.
Las medidas adoptadas por la Conselleria consisten en enviar a otro profesor al centro, de modo que Roldán pase a ejercer como docente de apoyo, con el objetivo de que no permanezca a solas con los menores en ningún momento. Los padres no están satisfechos con estas medidas anunciadas, y tras tres días de huelga de respaldo masivo (ningún alumno ha inciado las clases todavía), han tomado esta drástica decisión
Asimismo, reiteran su petición a Prohens y Vera para que visiten el centro y se reúnan con los representantes de las familias el lunes 15 de septiembre, dada la "gravedad y urgencia" de la situación.
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales
- Anulan el 'traje a medida' para elegir a un ejecutivo de Son Espases