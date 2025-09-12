Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"

En la escuela de Son Sardina seguirá reinando el silencio la semana que viene. En una nueva demostración de unidad y fuerza, las familias del centro han decidido por unanimidad continuar sin llevar a sus hijos a clase "de forma indefinida", debido a la presencia de Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor, ya que consideran que las medidas adoptadas por la Conselleria de Educación tras la polémica "son insuficientes". Además, reclaman la presencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y del conseller de Educación, Antoni Vera, el próximo lunes, 15 de septiembre.

"Tras valorar las medidas tomadas por la Conselleria de Educación y haber recibido el asesoramiento legal pertinente, las familias del centro han decidido por unanimidad seguir sin llevar a los niños a la escuela, ya que las medidas son insuficientes y no garantizan la seguridad de los menores", reza el comunicado emitido por Los representantes de las familias en el Consejo Escolar y miembros de la la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Mari Antònia Salvà, tras una reunión a la que asistieron 115 personas.

Las medidas adoptadas por la Conselleria consisten en enviar a otro profesor al centro, de modo que Roldán pase a ejercer como docente de apoyo, con el objetivo de que no permanezca a solas con los menores en ningún momento. Los padres no están satisfechos con estas medidas anunciadas, y tras tres días de huelga de respaldo masivo (ningún alumno ha inciado las clases todavía), han tomado esta drástica decisión

Asimismo, reiteran su petición a Prohens y Vera para que visiten el centro y se reúnan con los representantes de las familias el lunes 15 de septiembre, dada la "gravedad y urgencia" de la situación.