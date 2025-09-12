Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"

Las familias del centro han decidido por unanimidad seguir sin llevar a los niños a la escuela debido a la presencia de Miquel Roldán, ya que consideran que las medidas tomadas por la Conselleria de Educación tras la polémica "son insuficientes"

Un momento de la reunión de los padres dentro del CEIP M. Antònia Salvà.

Un momento de la reunión de los padres dentro del CEIP M. Antònia Salvà. / DM

Pere Morell

Mar Ferragut Rámiz

Palma

En la escuela de Son Sardina seguirá reinando el silencio la semana que viene. En una nueva demostración de unidad y fuerza, las familias del centro han decidido por unanimidad continuar sin llevar a sus hijos a clase "de forma indefinida", debido a la presencia de Miquel Roldán, profesor condenado por acoso a un menor, ya que consideran que las medidas adoptadas por la Conselleria de Educación tras la polémica "son insuficientes". Además, reclaman la presencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y del conseller de Educación, Antoni Vera, el próximo lunes, 15 de septiembre.

"Tras valorar las medidas tomadas por la Conselleria de Educación y haber recibido el asesoramiento legal pertinente, las familias del centro han decidido por unanimidad seguir sin llevar a los niños a la escuela, ya que las medidas son insuficientes y no garantizan la seguridad de los menores", reza el comunicado emitido por Los representantes de las familias en el Consejo Escolar y miembros de la la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Mari Antònia Salvà, tras una reunión a la que asistieron 115 personas.

Las medidas adoptadas por la Conselleria consisten en enviar a otro profesor al centro, de modo que Roldán pase a ejercer como docente de apoyo, con el objetivo de que no permanezca a solas con los menores en ningún momento. Los padres no están satisfechos con estas medidas anunciadas, y tras tres días de huelga de respaldo masivo (ningún alumno ha inciado las clases todavía), han tomado esta drástica decisión

Noticias relacionadas y más

Asimismo, reiteran su petición a Prohens y Vera para que visiten el centro y se reúnan con los representantes de las familias el lunes 15 de septiembre, dada la "gravedad y urgencia" de la situación.

TEMAS

  1. Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
  2. El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
  3. Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
  4. Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
  5. Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
  6. Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
  7. Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales
  8. Anulan el 'traje a medida' para elegir a un ejecutivo de Son Espases

El Consell dedica la Diada de Mallorca al poema "El Pi de Formentor" por su 150 aniversario

El Consell dedica la Diada de Mallorca al poema "El Pi de Formentor" por su 150 aniversario

El derribo del viejo hospital de Son Dureta termina este sábado

El derribo del viejo hospital de Son Dureta termina este sábado

Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"

Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"

Diada de Mallorca 2025: El Consell entrega sus medallas de honor y premios en una gala solemne en el Teatre Principal de Palma

Diada de Mallorca 2025: El Consell entrega sus medallas de honor y premios en una gala solemne en el Teatre Principal de Palma

El tiempo del fin de semana en Mallorca: calor, sol y posibilidad de chubascos aislados

El tiempo del fin de semana en Mallorca: calor, sol y posibilidad de chubascos aislados

El Govern advierte a Vox: prorrogará los presupuestos si eleva sus exigencias

El Govern advierte a Vox: prorrogará los presupuestos si eleva sus exigencias

Rafa Nadal School: Un centro de enseñanza en Mallorca que forja referentes para el futuro

Rafa Nadal School: Un centro de enseñanza en Mallorca que forja referentes para el futuro

Diada de Mallorca: ¿12 de septiembre o 31 de diciembre?

Diada de Mallorca: ¿12 de septiembre o 31 de diciembre?
Tracking Pixel Contents