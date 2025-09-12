Mallorca acoge un simulacro de atentado con más de 100 sanitarios, policías y bomberos de toda España

Un total de 102 sanitarios, bomberos, policías y profesionales de emergencias de toda España se han reunido esta semana en Mallorca para entrenarse en cómo actuar ante una catástrofe con múltiples víctimas. El curso, que se celebra estos días en el edificio de Sa Riera de la UIB en Palma, recrea en tiempo real un supuesto atentado similar a los ataques terroristas del 11M, que tuvieron lugar en Madrid en el año 2004.

La formación, conocida como MRMI (Medical Response to Major Incidents), está acreditada por la Sociedad Europea de Cirugía de Trauma y Emergencias (ESTES). Mallorca, en concreto el Hospital Comarcal de Inca, es el único centro autorizado en España para impartir este curso. "Somos centro de referencia a nivel nacional. Vienen profesionales de toda la península a formarse con nosotros", explica Carlo Brugiotti, jefe de Cirugía del hospital y coordinador del curso.

Durante tres días, los participantes, entre ellos sanitarios del 061, enfermeras, médicos, gerentes hospitalarios, policías, bomberos, militares o equipos de rescate, se enfrentan a una catástrofe simulada en la que deben coordinarse y tomar decisiones bajo presión. El escenario es un atentado múltiple con explosivos en un hotel. Cada participante recibe fichas con pacientes reales del 11M, con información detallada de sus lesiones y evolución clínica. "Sabemos lo que pasó con cada víctima en 2004. Si el alumno no toma una decisión a tiempo, el paciente muere en la simulación", explica Brugiotti.

Las aulas del edificio de Sa Riera se han transformado en hospitales, centros de mando y zonas de rescate. Todo ocurre en tiempo real: "Si una ambulancia tarda media hora en llegar al hospital, en la simulación también tarda media hora. La gestión del tiempo es clave", indica el cirujano.

Reaccionar en una situación límite

La metodología que han utilizado se basa en un modelo de simulación avanzada en el que se entrena la cadena entera de comando: desde Protección Civil hasta psicólogos, sanitarios de todo tipo e incluso el Ejército, las fuerzas aéreas o la Marina. El objetivo es evaluar la eficacia de las decisiones que toman: "Se mide todo, desde las muertes evitables hasta el uso del personal y los recursos disponibles. Luego damos respuestas personalizadas", afirma el instructor.

Además, este año han batido récord de participación: "Es la edición con más alumnos desde que comenzamos en 2019", señala Brugiotti. El curso se suspendió durante la pandemia y volvió en 2023. Desde entonces se celebra todos los años. La edición de este año se ha desarrollado del 10 al 12 de septiembre, con un día de clases teóricas y dos de prácticas.

La formación pone a prueba no solo los conocimientos de los profesionales, sino también su capacidad de reacción ante una situación límite: "La medicina de desastres no es solo clínica, es sobre todo gestión. Se trata de tomar decisiones efectivas con recursos limitados", subraya Brugiotti.

El doctor Carlo Brugiotti, jefe de Cirugía en el Hospital Comarcal de Inca y organizador del curso de respuesta a incidentes de múltiples victimas. / Ana B. Muñoz

El cirujano, que colabora con Médicos Sin Fronteras y tiene una larga trayectoria como facultativo en zonas de conflicto como Palestina o Afganistán, ha transmitido sus conocimientos sobre la realidad de este tipo de escenarios. Los instructores del curso también tienen experiencia internacional: "Algunos trabajan en hospitales de España, otros vienen de fuera. Muchos se han formado con nosotros en ediciones anteriores", concluye.