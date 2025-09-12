El jubilado mallorquín ingresado en Tailandia podría recibir el alta en pocos días
Rafael Ruiz, que había pedido ayuda para regresar a Mallorca, se encuentra mejor tras hacerle efecto los antibióticos
Se marchó a vivir a Tailandia porque la pensión no le permitía poder vivir en la isla, y tras enfermar gravemente en el país asiático pidió ayuda para regresar a Mallorca porque no podía hacer frente a los costes del tratamiento hospitalario.
Tras encontrarse mal hace unos días acudió a un hospital. Le diagnosticaron una grave infección en la sangre, pero la sorpresa para el mallorquín fue que al no disponer de seguro y al tratarse de un extranjero, el hospital le entregó una factura de alrededor de unos cien euros. Además los médicos le propusieron intubarlo ya que tenía dificultades para respirar.
Al no saber cuánto tiempo estaría ingresado y ver que las facturas hospitalarias no dejaban de subir, Rafael Ruiz pidió a sus contactos en la isla que iniciaran una campaña para recaudar fondos y así poder regresar para recibir tratamiento en un hospital público de Mallorca.
No obstante, este viernes fuentes cercanas a Rafael Ruiz han señalado que se encuentra mejor tras el tratamiento recibido en el hospital tailandés. Los antibióticos que le han administrado le han hecho efecto y en pocos días podría recibir el alta.
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales
- Anulan el 'traje a medida' para elegir a un ejecutivo de Son Espases