El jubilado mallorquín ingresado en Tailandia podría recibir el alta en pocos días

Se marchó a vivir a Tailandia porque la pensión no le permitía poder vivir en la isla, y tras enfermar gravemente en el país asiático pidió ayuda para regresar a Mallorca porque no podía hacer frente a los costes del tratamiento hospitalario.

Tras encontrarse mal hace unos días acudió a un hospital. Le diagnosticaron una grave infección en la sangre, pero la sorpresa para el mallorquín fue que al no disponer de seguro y al tratarse de un extranjero, el hospital le entregó una factura de alrededor de unos cien euros. Además los médicos le propusieron intubarlo ya que tenía dificultades para respirar.

Al no saber cuánto tiempo estaría ingresado y ver que las facturas hospitalarias no dejaban de subir, Rafael Ruiz pidió a sus contactos en la isla que iniciaran una campaña para recaudar fondos y así poder regresar para recibir tratamiento en un hospital público de Mallorca.

No obstante, este viernes fuentes cercanas a Rafael Ruiz han señalado que se encuentra mejor tras el tratamiento recibido en el hospital tailandés. Los antibióticos que le han administrado le han hecho efecto y en pocos días podría recibir el alta.