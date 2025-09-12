El IPC baja al 3,2% en Baleares en agosto

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,2% en Baleares en agosto en tasa interanual, tres décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de agosto es el más bajo registrado en Baleares desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,8% más que en agosto de 2024 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% (-0,8 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% (-0,8 puntos) y otros bienes y servicios, un 2,9% (+0,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,3% (-0,6 puntos) ; comunicaciones, un 1% (+0,1 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,8% (-0,3 puntos) y ocio y cultura, un 1,9% (+0,6 puntos).

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares y Comunidad Valenciana (ambas un 3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.