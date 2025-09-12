El Govern exige a Sánchez que restablezca las relaciones diplomáticas con Argelia para atajar la llegada de migrantes

El Govern exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que restablezca de inmediato las relaciones diplomáticas con Argelia como medida urgente para atajar la llegada masiva de pateras a Baleares. El vicepresidente y portavoz, Antoni Costa, reclama al Ejecutivo central que “actúe ya” y acusa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “reírse” de la comunidad ante la magnitud del problema. “¿Marlaska se ríe de nosotros? ¿Es eso lo que pretende? Pedimos que se actúe ya, que se vayan a Argelia y reestablezcan las relaciones diplomáticas para que no sigan viniendo”, afirma Costa tras la reunión del Consell de Govern.

El Ejecutivo autonómico ha desplegado una ofensiva judicial sin precedentes contra la política migratoria del Gobierno. Costa ha explicado que los frentes son múltiples. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Baleares contra el decreto de reparto de menores, el Tribunal Supremo también ha admitido el recurso contra el real decreto que regula el procedimiento, y la Audiencia Nacional estudiará la impugnación de la negativa del Ministerio de Infancia a declarar la contingencia migratoria solicitada por el Govern.

Además, el Ejecutivo prepara un recurso contra el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida en 406 plazas y recurrirá igualmente el acta administrativa cuando se materialice el reparto de menores no acompañados. Según Costa, “estamos recurriendo a todas las vías legales para parar un reparto injusto de menores y una política migratoria que desborda nuestras islas”.

La consellera de Famílies i Afers Socials, Sandra Fernández, envió el pasado 25 de agosto una carta a la ministra de Infancia solicitando medidas urgentes, pero tres semanas después la respuesta sigue sin llegar. “Es la conducta habitual por parte del ministerio: la respuesta que tenemos es la nada”, denuncia Costa, que añade que tampoco ha habido contestación por parte del secretario de Estado de Infancia, lo que interpreta como un desinterés hacia la situación balear.

Más de 5.000 llegadas

El Govern alerta de que más de 5.000 migrantes han llegado a Baleares en lo que va de año y que la previsión es superar los 10.000 antes de final de 2025. Las plazas autorizadas para menores en las islas son 72, pero el Gobierno central ha fijado unilateralmente una capacidad de 406 plazas mientras la realidad es que Baleares acoge actualmente a 694 menores. “Queremos que el Gobierno entienda la problemática real de Baleares y actúe de una vez por todas”, insistió Costa.

El Ejecutivo autonómico reclama además refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue de Frontex en Baleares para reforzar el control fronterizo y contener el aumento de llegadas. Con esta nueva exigencia a Sánchez y la batería de recursos judiciales en marcha, el Govern eleva su pulso con Madrid y sitúa la crisis migratoria en el primer plano del debate político en las islas.