El derribo del viejo hospital de Son Dureta termina este sábado

El derribo del viejo Hospital de Son Dureta, inaugurado en noviembre de 1955 y que cerró sus puertas definitivamente en mayo de 2011 con el traslado de los últimos servicios al nuevo Hospital de Son Espases, terminará este sábado, según han adelantado fuentes del Servei de Salut de Baleares. El que fue el primer gran centro sanitario público de Baleares quedará reducido de este modo a 70.000 toneladas de escombros.

Las obras de demolición empezaron oficialmente el pasado mes de octubre, después de casi un año de trabajos preparatorios que se retrasaron por las cantidades de amiento encontradas en la estructura del inmueble, así como por la demolición de los once construcciones anexas que acompañaban al simbólico edificio semicircular. Entre ellas el pabellón A, de seis plantas; la antigua dirección de gerencia, de dos; los talleres, de dos; las calderas, de una planta; la lavandería, de tres plantas; el edificio de Radiología, de una altura; la central eléctrica, de una altura; el edificio de climatización, de una altura; y la antigua cafetería.

Este viernes por la tarde solo quedaba en pie una estructura de seis alturas y doce pequeñas habitaciones desprovista de fachadas, entre grandes montañas de escombros sobre las que trabajaba una excavadora armada con un gran brazo percutor. En el otro lado del edificio, una enorme grúa levantaba una cortina de caucho para que los cascotes que se desprendían del edificio no fueran más allá, mientras un camión cisterna iba mojando todo el terreno para que el polvo levantado no alcanzara el barrio de sa Teulera y las viviendas de la calle Andrea Doria.

La imagen del viejo hospital de Son Dureta desapareciendo llamó la atención de los viandantes la tarde del viernes e incluso de los vehículos que llegaban a la rotonda, que reducían la velocidad para ver en qué estado se encontraba el derribo del viejo hospital. Frente a la valla del centro sanitario, muchos ciudadanos se detenían y sacaban sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento. "Tengo imágenes de todas las fases de la demolición", confeso un conductor desde la ventanilla al comprobar la expectación que rodeaba las últimas horas del inmueble.

Fuentes del Servei de Salut de Baleares explicaron a este diario que tras el derribo del viejo hospital de Son Dureta, que ha tenido un coste de 3,5 millones de euros, quedarán todavía trabajos por hacer para aproximadamente un mes más. Entre ellos, la retirada de los escombros del solar y la eliminación de los cimientos del edificio.

La última estrucutura de Son Dureta será derribada este sábado / Miguel Vicens / Miguel Vicens

El nuevo complejo sociosanitario de Son Dureta

Después empezará la fase de construcción del hospital de media estancia del nuevo Complejo Sociosanitario de Son Dureta, que tendrá la misma estructura semicircular y una superficie total de 44.192 metros cuadrados que darán cabida a 300 camas. Por su parte, en la parte delantera del solar se levantará un edificio de servicios administrativos y la sede del Banc de Sant i Teixits.

Estos tres nuevos edificios completarán el centro sociosanitario que se está construyendo en la parte del solar de Andrea Doria y que ya se encuentran en una fase muy avanzada. En primer lugar, el hospital de larga estancia, que contará con 240 camas y vistas al bosque de Bellver. Y está pensado para periodos de hospitalización de dos a tres meses y para pacientes que necesitan curas o tratamientos especiales, así como para aquellos que por motivos de salud no pueden estar en su casa.

En segundo lugar, el edificio de consultas y pruebas diagnósticas. Y en tercer lugar, el nuevo centro de salud, que prestará servicio a 20.000 residentes en Palma y descongestionará las unidades de salud vecinas.