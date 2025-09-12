Consubal denuncia esperas de hasta un año para especialistas en la sanidad pública
Neurología, Dermatología y Psiquiatría son los más afectados, con demoras de hasta un año
EFE
La asociación Consubal ha denunciado que las citas con especialistas de la sanidad pública balear acumulan retrasos de entre nueve y doce meses y ha puesto como ejemplo el caso de un paciente derivado el 4 de septiembre a Neurología en Son Espases al que han citado para el 14 de mayo de 2026.
El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha explicado que los casos de Neurología, Dermatología y Psiquiatría son los más afectados, con demoras de hasta un año, y que en Psiquiatría las listas de espera pueden superar los catorce meses para una primera visita, según testimonios recabados por su organización.
Según la asociación, desde hace más de un año son numerosos los usuarios de la sanidad pública que recurren a Consubal para informarse de sus derechos ante lo que consideran una deficiencia en la prestación del servicio por la falta de personal, situación que también se da en los centros de atención primaria con cambios de médicos que tardan meses en cubrirse.
Rodríguez ha reclamado a la consellera de Salud, Manuela García, que adopte medidas urgentes para reducir las listas de espera y garantizar la atención a los pacientes, especialmente a las personas mayores y con menos recursos.
