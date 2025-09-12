El canal en catalán de TVE, sin fecha de estreno en Baleares

El nuevo canal de Radiotelevisión española en catalán (2CAT), que se estrenará el próximo 13 de octubre en Cataluña, todavía no tiene fecha de lanzamiento en Baleares. Según expresa el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, "existe voluntad" para que este canal llegue a las islas pero todavía "se sigue pendiente de la solución técnica para hacerlo viable y asegurar su recepción".

En este sentido, Llabrés recalca la reunión que la OCB tuvo con el ministro Óscar López y el presidente de RTVE, José Pablo López, para tratar este asunto. "Se comprometieron a hacerlo realidad", determina el presidente de la institución.

Reunión con RTVE

En dicha reunión durante el mes de julio, el máximo responsable de la radiotelevisión pública explicó las opciones técnicas que permitirían hacer efectiva la llegada del nuevo canal 2CAT a través de la TDT. Este nuevo canal tendrá una programación generalista en catalán. López también se refirió a la importancia de que este canal pueda nutrirse con producciones procedentes de Baleares, tanto del centro territorial como de productoras audiovisuales privadas. En estos momentos, la negociación para su recepción a través de la TDT está en fase de búsqueda de la mejor solución técnica posible para hacerla efectiva, y se están explorando diversas opciones de recepción mediante diferentes múltiples de TDT.

El presidente de RTVE también se comprometió a garantizar la recepción en Baleares del canal infantil y juvenil CLAN en catalán desde el mismo momento en que empiece a emitirse en Cataluña, previsiblemente en la primavera de 2026. También aseguró que el catalán será el idioma que se active por defecto cuando exista la opción dual en los canales de TVE, opción que ya se ha aplicado en el territorio de Cataluña durante la retransmisión de la última Copa del Rey de fútbol. Ante la petición de la OCB de recibir también las emisiones de Ràdio 4, López ha manifestado que será una opción factible de forma inminente.

El presidente de la OCB valoró positivamente los compromisos adquiridos y recordó la importancia de que el catalán esté presente en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación públicos estatales: “Continuaremos haciendo seguimiento para asegurar la llegada de 2CAT y ampliar la oferta audiovisual en catalán en Baleares”.