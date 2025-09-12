El aeropuerto de Palma alcanza en agosto los 4,7 millones de pasajeros, un 2,4% más que en 2024

El aeropuerto de Palma ha contabilizado en agosto 4,7 millones de pasajeros, lo que supone un 2,4% más que la cifra registrada en el mismo mes de 2024.

Según los datos de Aena publicados este viernes, el tráfico nacional ha sumado 911.400 pasajeros este agosto, con un crecimiento del 0,1% respecto a agosto del año pasado; mientras que el internacional ha aumentado un 2,9%, hasta alcanzar los 3,8 millones de pasajeros.

Asimismo, el número de operación se ha incrementado un 1,7%, con cerca de 32.500 vuelos entre despegues y aterrizajes.

En el acumulado entre enero y agosto, por el aeropuerto de Son Sant Joan han pasado más de 23,8 millones de pasajeros, un 1,8% más que en los mismos meses de 2024. En cuanto a los vuelos, el total ha sido de 172.184, con una subida el 1,7%.