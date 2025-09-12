La joven acusada de agredir a dos médicas en Ibiza: «No agredí a nadie, la sanitaria me tenía cogida del pelo y golpeó a mi madre»

«No entiendo cómo se ha montado todo este show», comenta la joven acusada de haber agredido a dos médicas del centro de salud de Sant Antoni el pasado 26 de agosto. Una presunta agresión denunciada públicamente por el Sindicato Médico de Balears (Simebal) y que ha motivado una concentración hoy a las 13.30 horas frente al ambulatorio.

La joven, de unos veinte años, asegura que el relato de los hechos de aquel 26 de agosto poco tiene que ver con la versión que ha hecho pública el Área de Salud. «Quiero contar mi versión», explica la paciente, que la noche del día en el que pasó todo presentó, a su vez, una denuncia ante la Guardia Civil contra una de las sanitarias que la atendió y que, asegura, la agredió. «Soy la víctima», comenta. Son las seis de la tarde del 11 de septiembre y, tras pensárselo mucho, decide contar su versión.

Según relata, llevaba varios días encontrándose mal y sin poder dormir por el malestar, así que el día 26 de agosto cuando salió del trabajo «a las seis y media de la mañana» decidió acercarse a las Urgencias del centro de salud de Sant Antoni, localidad en la que reside con su familia. En ese momento, explica, iba sola.

«La doctora me llamó a la consulta, me escuchó y ya desde el primer momento me habló en mal tono», explica. Según la denuncia, le dijo «que no presentaba ninguna enfermedad» y le sugirió que «abandonara las instalaciones». La joven señala que se encontraba mal y sentía que no le estaban haciendo caso, por lo que no quería abandonar la consulta. Nerviosa, en ese momento dijo en voz alta «¡vaya mierda de centro médico!». «A lo que la doctora respondió ‘¡vaya mierda de paciente!’», se lee en la denuncia presentada por la joven. En ese momento, tras la intervención del servicio de seguridad accedió a salir del centro.

Fue entonces, explica, cuando llamó a su familia y les explicó lo que había pasado. Sus padres se acercaron hasta el lugar y se entrevistaron con la doctora que la había atendido «a fin de conocer lo ocurrido». En ese momento, entró una sanitaria que, según explica la paciente, se metió en la conversación y le dijo a su madre: «Su hija es una mentirosa». La mujer no la creyó e insistió en que la joven llevaba días sintiéndose mal, por lo que pedía que se aplicara algún tratamiento. Ante la insistencia, el servicio de seguridad volvió a intervenir para echarles del centro de salud.

Cuando ya estaban fuera, explica, la médica salió y se dirigió de nuevo a ellos, tras lo que salió la otra sanitaria —«creo que eran hermanas»—y comenzó a agredirla: «Me agarró del pelo y me dijo que me iba a romper la cara». La joven relata que en el forcejeo por liberarse de la sanitaria, en el que intervino el vigilante de seguridad para separarlas, ésta le dio un puñetazo a su madre en el hombro. Al verlo, y para liberarse de la sanitaria —«me seguía teniendo agarrada del pelo»—, reconoce que le dio un empujón. «Pero nada más. Todo lo que han dicho de arañazos y golpes no es verdad, no agredí a nadie», comenta la joven, que explica que tras el suceso quedó en tal estado de ansiedad que tuvo que acudir al Hospital Can Misses. «Parecía una película y todo lo que dicen ahora es una locura. Nuestra denuncia está puesta desde el mismo día», comenta, adjuntando una copia.