Las viviendas de lujo de Mallorca registran una fuerte escalada en sus precios

Las viviendas de lujo de Mallorca están inmersas en una fase de escalada de precios que sigue sin mostrar síntomas de debilidad, dentro del contexto inflacionista que está viviendo el sector residencial de la isla, según admite el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini), Daniel Arenas. Este aumento de los precios está siendo especialmente notable cuando se trata de propiedades de nueva construcción, y se está viendo acompañado de un fenómeno creciente, como es la adquisición de chalés que se levantaron durante las décadas de los años 80 y 90, más asequibles, para su reforma.

Arenas afirma que las operaciones de compraventa en el marco del mercado residencial de lujo de Mallorca se están moviendo en niveles similares a los del pasado año, sin llegar a las elevadas cifras que se registraron durante 2022 y 2023 con la ‘explosión’ de demanda que siguió a la pandemia, pero desde el sector se valora que se trata de un ‘aterrizaje’ que está siendo suave, con una actividad que se sitúa por encima de 2019.

Precios al alza

Pero si la demanda se coloca en cifras próximas a las de 2024, el presidente de Abini reconoce que no está sucediendo lo mismo con los precios (pese a que se haya podido dar alguna reducción puntual por haber sobrevalorado el importe con el que la propiedad salió a la venta), que siguen mostrando una apreciable escalada, más acentuada en los de nueva edificación.

El mayor encarecimiento se da en los chalés de nueva construcción / G. Bosch

Otras fuentes del sector confirman esa valoración de Arenas, pero la achacan en parte al aumento de los costes que supone, en muchos casos, demoler un viejo chalé (con lo que eso conlleva de tratamiento de los residuos que se generan), levantar uno nuevo y dorarlo de «lo último de lo último». En cualquier caso, el presidente de esta asociación empresarial apunta que los dueños del inmueble no buscan una venta inmediata, sino que en muchos casos prefieren elevar el precio y asumen que se va a tardar más en conseguir que sea adquirida, especialmente en el caso de las mejores ubicaciones aprovechando además que la oferta es limitada.

Eso está favoreciendo otra tendencia, y es la de apostar por la adquisición de residencias de alto nivel construidas en los años 80 y 90, con el objetivo de reformarlas.

Daniel Arenas subraya que esta vía presenta dos grandes ventajas. La primera es que el coste final se abarata. Pero lo que resulta clave es que así el propietario puede acceder a su nueva residencia en el plazo máximo de doce meses, mientras que si recurre a la demolición y a una nueva construcción, con las demoras que se siguen registrando a la hora de obtener las licencias de la Administración, puede tardar hasta cuatro años.

Eso explica que esta vía de demoler para construir de nuevo esté siendo empleada por empresas promotoras que luego la ponen en venta a un precio elevado, pero no por los particulares.

De tres a seis millones

De este modo, si durante 2022 y 2023 se registró un boom en la demanda de propiedades del lujo más extremo y más caras, en estos momentos la concentración en este sector se está registrando entre los inmuebles cuyo precio se mueve entre los tres y los seis millones de euros, según pone de relieve el presidente de Abini.

Hay otra tendencia que evoluciona al alza. Baja el peso de las personas de elevada edad que adquieren inmuebles de alto nivel en Mallorca para pasar periodos vacacionales y aumenta de forma notable las compras por parte de parejas jóvenes con hijos y de alto poder adquisitivo que buscan una residencia permanente en la isla o que al menos pretenden pasar en ella una gran parte del año.

El hecho de tener hijos todavía en edad escolar hace que lo que estos compradores busquen sea un inmueble que no esté excesivamente alejado de los colegios internacionales existentes en Mallorca, o lo que es lo mismo, residencias que estén en este municipio o en sus proximidades, como Calvià, manteniendo una demanda muy fuerte en estos puntos.

Daniel Arenas, presidente de Abini. / B. Ramón

Concretamente, señala como ejemplo la elevada demanda de residencias de alto valor en puntos como Bendinat o Portals, pero al mismo tiempo pone de relieve la escasez de propiedades en oferta en esas mismas zonas. Incluso se dan casos de familias de elevada renta que optan inicialmente por buscar alguna residencia en alquiler a la espera de encontrar la que desean para compra, pero Daniel Arenas subraya que también en este mercado hay una evidente falta de producto.

Empresarios del sector ponen en valor esta nueva tendencia, destacando que se trata de personas que aprovechan su residencia en Mallorca para desarrollar alguna actividad empresarial en la isla y que incluso llegan a fijar su residencia fiscal en ella.

Al respecto, explican que atractivos clave de Mallorca para seducir a estos extranjeros, además del clima, son el aeropuerto y los niveles de seguridad.

Se frena el alza de inmobiliarias

La patronal Abini apunta una ralentización en la llegada de nuevas agencias inmobiliarias que buscan aprovechar la alta demanda de residencias de lujo en Mallorca, e incluso desde el sector se destaca que algunas pagan ahora los excesos vividos durante el boom que el sector registró en 2022 y 2023, con la caída de firmas que llevaban años en Balears.

Desde Abini se defiende la necesidad de elevar las condiciones para permitir que una inmobiliaria opere en las islas, con el fin de garantizar la calidad del servicio que presta a los clientes, y se lamenta que el Gobierno central bloqueara la creación de un registro obligatorio.