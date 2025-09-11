La UCO apunta a una relación de confianza entre Marc Pons y Koldo García

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sacado a la luz nuevos mensajes que refuerzan la idea de una relación de confianza entre Koldo García y Marc Pons, actual portavoz adjunto del PSOE en el Parlament balear y exjefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera.

Ambos han coincidido en distintos escenarios, tanto en Baleares como en Madrid, y los WhatsApp muestran que sus contactos no fueron puntuales. Entre ellos figuran conversaciones sobre la licencia de operador de hidrocarburos solicitada por Villafuel, la empresa investigada por la Audiencia Nacional y señalada como epicentro de un presunto fraude millonario en el sector energético.

En julio de 2021, Koldo escribió a Pons: “Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”. Era tres meses después de haberle enviado una foto con el resguardo del registro electrónico de Villafuel, según consta en la documentación recogida por Europa Press.

No era la primera vez que sus mensajes levantaban sospechas. En octubre de 2024, la UCO ya había entregado al juez un intercambio de WhatsApp entre ambos sobre la compra de material sanitario. En esa ocasión, Koldo llegó a proponer una cita a las seis de la mañana si era necesario, a lo que Pons respondió: “Qué miedo me das”.

Cuando trascendió aquel cruce de mensajes, Pons negó cualquier vínculo con Koldo y aseguró no haber mantenido conversaciones con el principal investigado de la trama de las mascarillas. En aquel momento no hizo referencia a otros contactos, como los relacionados con la licencia de hidrocarburos. El diputado menorquín se justificó alegando que en esa etapa mantenía una agenda intensa con representantes de distintos ministerios, incluidos los del entonces ministro José Luis Ábalos, con quienes compartía intereses en varias materias.

Reuniones

Los chats recogidos por Europa Press muestran que, meses antes, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama —comisionista investigado en la trama— organizaron una reunión clave. En ella participaron los socios de Aldama, los también imputados Claudio Rivas y Carmen Pano, quienes se reunieron con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

El 28 de diciembre de 2020, De Aldama escribió al asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para anticiparle los planes de sus socios: “Van a montar una comercializadora”. En el mensaje adjuntó información detallada: el nombre de la empresa —Villafuel—, la matrícula del coche y los DNI de los asistentes.

“En principio 4 porque quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas, pero no me han pasado todavía los datos”, explicó De Aldama en ese intercambio. Finalmente, sumó más nombres a la lista. La cifra de participantes sorprendió a Koldo, que escribió: “¿Cinco personas para una presentación?”. La respuesta de Aldama fue tajante: “Quieren hacerlo bien y están acojonados”.