Quejas por la prohibición de bañarse en la playa de s'Arenal de Llucmajor

Vecinos y comerciantes de la zona de s’Arenal de Llucmajor se han manifestado esta mañana contra la decisión de prohibir el baño en esta área de la costa, ante el temor de que el mar, debido a la cantidad ingente de suciedad procedente del torrente, esté contaminado.

La decisión de prohibición la ha acordado esta mañana el Ayuntamiento de Llucmajor, cuyos técnicos han tomado muestras del agua del mar. El cierre se ha acordado por precaución y no se volverá a permitir el baño hasta que se conozcan los resultados de estas analíticas, que no se comunicarán hasta mañana por la mañana.

Los turistas han abandonado la playa de s'Arenal de Llucmajor / J.F.M.

Sin embargo, los vecinos consideran que no tiene mucho sentido que en la playa que pertenece al municipio de Llucmajor no se permite que los bañistas entren en el mar y, en cambio, a apenas una distancia de unos cinco metros no hay ninguna prohibición para nadar. Los residentes consideran que el agua de ambas zonas es la misma, por lo tanto, si existe la posibilidad de que la zona marina de esta playa de Llucmajor esté contaminada, como consecuencia de la suciedad que ha arrastrado el torrente y que ha desembocado junto a la playa, lo mismo ocurre en el tramo que pertenece a la Playa de Palma y que depende de Cort.

Los visitantes se han desplazado a la playa de Palma / J.F.M.

Los comerciantes son los que han levantado más la voz de protesta ante esta decisión, ya que el cierre de este tramo de la playa ha supuesto que los turistas se han desplazado de zona. Ello ha provocado que restaurantes y terrazas de s’Arenal de Llucmajor estén prácticamente vacías, mientras que otros locales de la Playa de Palma estén repletos de clientes. Los empresarios consideran que antes de adoptar estas medidas tan drásticas, antes se debería consultar o consensuar, e insisten en que no tiene sentido cerrar una playa y en cambio a una distancia de apenas cinco metros se permita la actividad habitual, cuando se trata de la misma bahía y de la misma mar marina.