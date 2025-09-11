Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El profesor perfecto no existe

El profesor Miguel Roldán

El profesor Miguel Roldán / YOUTUBE

El profesor al que adorábamos, y que nos enseñó más Ciencias Naturales de lo que estamos dispuestos a confesar, nos citaba con un indistinto y rotundo:

-Cretino, salga a la pizarra.

Hoy sería fusilado, igual que el segundo favorito, que se dirigía al alumnado con el encabezamiento de «cenutrio». El mejor docente de todos, al que debemos la poca lógica que hemos administrado después, puntuaba el primer trimestre con un tope de cinco. Es decir, todos los alumnos suspendían el examen a la fuerza.

Por fortuna, los tiempos cambian y hoy los docentes disfrutan en su totalidad de una talla moral ejemplar. Y por si acaso, se les humilla colectivamente al obligarles a presentar un certificado de penales, como si el franquismo siguiera vigente. Al aceptar esta denigración no demuestran su grado de obediencia, sino de desinterés. ¿Dónde quedan George Steiner y su «calidez sin trabas» entre profesor y alumno?

El profesor perfecto no existe, perdón por la obviedad. El centenar de docentes que pavimentan la trayectoria de un graduado universitario contiene el mismo porcentaje de héroes y de miserables que una cata a ciegas del resto de la población. Los padres que aspiran a maestros impecables para sus hijos, a menudo también perfectibles, imitan a Donald Trump cuando militariza Washington para acabar con el crimen. Buena suerte.

El profesor Miquel Roldán, a la vez condenado y presunto inocente, exhibe su peripecia sin complejos. No existe ningún elemento tranquilizador en el material que vierte en redes, pero los sindicatos aciertan al prevenirse contra un examen psiquiátrico y demás recursos de Minority report. No se trata de corporativismo, sino de avizorar un futuro opresivo en manos del puritanismo de masas. Muy pronto, la Inteligencia Artificial dispensará por consenso a la población de los profesores inadecuados. De momento, la única solución para evitar la contaminación consiste en encerrar al alumno en casa.

