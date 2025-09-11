El polémico cartel de Vox en Almería llega Baleares: "¿Qué España quieres?"
Los de Abascal colocan varias vallas publicitarias comparando a una mujer totalmente tapada con un burka junto a otra sin él
El cartel de Vox que desató la polémica en Almería ha llegado a Baleares. Los de Abascal han desplegado varias vallas publicitarias donde comparan a una mujer totalmente tapada con un burka junto a otra sin él acompañada del lema "¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro". Los ultraconservadores han colocado dichos carteles en la entrada a la calle Manacor, otro en la entrada del Coll d'en Rabassa, dos en Inca, uno en Menorca y otro en Ibiza.
Cabe señalar que este mismo cartel ya se colocó en Almería en agosto y desató la polémica a nivel nacional. No obstante, en el caso de Almería Vox vinculaba a la mujer tapada con burka a PP y PSOE y a la otra mujer a Vox. En el caso de Baleares no aparece mención alguna a formaciones políticas pero traslada el mismo mensaje polémico respecto a la inmigración.
"Una España segura"
"En nuestras calles algo ha cambiado, y no para bien: sustitución cultural, inseguridad, violencia. En Vox decimos basta. Queremos una España segura y en paz, donde reine la libertad", aseguran los de Abascal a través de sus redes sociales donde han difundido sus polémicos carteles. En este sentido, han lanzado un vídeo que mezcla imágenes de Mallorca con otras que no son de la isla respecto a la cuestión migratoria.
