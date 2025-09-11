Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB

La Universidad de les Illes Balears (UIB) ha comunicado la muerte del doctor Antoni Borràs López, profesor titular del Departamento de Física y una figura destacada en el ámbito académico e investigador de la institución.

Doctor en Física por la UIB en 2009, Borràs inició su trayectoria en la Universidad en 2007 como investigador en formación. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad docente y científica. Desde 2024 era profesor titular del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear, además de director del Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada. También impartía clases en los másteres de Prevención de Riesgos Laborales y de Ciencia y Tecnología Química, y en años anteriores en los grados de Bioquímica y Odontología.

En el ámbito de la investigación, Borràs dirigía el Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LaboRA) y formaba parte del grupo de Física Nuclear (Fisnuc) y del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares (RiscBal). Sus principales líneas de estudio se centraban en la Teoría de la Información Cuántica y la Radiactividad Ambiental. Desde 2008 colaboraba en las tareas de vigilancia radiológica ambiental que la UIB realiza junto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).