Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OBITUARIO

Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB

Profesor titular desde 2024, dedicó su labor a la docencia y la investigación en áreas como la información cuántica y la radiactividad ambientaL

El doctor Antoni Borràs López.

El doctor Antoni Borràs López. / UIB

Redacción Digital

La Universidad de les Illes Balears (UIB) ha comunicado la muerte del doctor Antoni Borràs López, profesor titular del Departamento de Física y una figura destacada en el ámbito académico e investigador de la institución.

Doctor en Física por la UIB en 2009, Borràs inició su trayectoria en la Universidad en 2007 como investigador en formación. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad docente y científica. Desde 2024 era profesor titular del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear, además de director del Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada. También impartía clases en los másteres de Prevención de Riesgos Laborales y de Ciencia y Tecnología Química, y en años anteriores en los grados de Bioquímica y Odontología.

En el ámbito de la investigación, Borràs dirigía el Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LaboRA) y formaba parte del grupo de Física Nuclear (Fisnuc) y del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares (RiscBal). Sus principales líneas de estudio se centraban en la Teoría de la Información Cuántica y la Radiactividad Ambiental. Desde 2008 colaboraba en las tareas de vigilancia radiológica ambiental que la UIB realiza junto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
  2. Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
  3. El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
  4. Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
  5. Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
  6. El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
  7. Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
  8. Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales

“No somos multiusos”: una educadora social mallorquina denuncia la precariedad de la profesión en redes

“No somos multiusos”: una educadora social mallorquina denuncia la precariedad de la profesión en redes

Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB

Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB

Baleares es la segunda provincia con más demanda de extranjeros para comprar vivienda

Baleares es la segunda provincia con más demanda de extranjeros para comprar vivienda

Un investigador mallorquín participa en un estudio que permite reconstruir el origen del cáncer y anticipar su progresión

Un investigador mallorquín participa en un estudio que permite reconstruir el origen del cáncer y anticipar su progresión

La UCO apunta a una relación de confianza entre Marc Pons y Koldo García

La UCO apunta a una relación de confianza entre Marc Pons y Koldo García

Las farmacias de Baleares se quedan sin un medicamento clave para las crisis de ansiedad o las sedaciones urgentes

Las farmacias de Baleares se quedan sin un medicamento clave para las crisis de ansiedad o las sedaciones urgentes

Las familias se concentran frente al CEIP Son Sardina para protestar contra el docente condenado por acoso

Las familias se concentran frente al CEIP Son Sardina para protestar contra el docente condenado por acoso

El profesor perfecto no existe

El profesor perfecto no existe
Tracking Pixel Contents