OBITUARIO
Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
Profesor titular desde 2024, dedicó su labor a la docencia y la investigación en áreas como la información cuántica y la radiactividad ambientaL
La Universidad de les Illes Balears (UIB) ha comunicado la muerte del doctor Antoni Borràs López, profesor titular del Departamento de Física y una figura destacada en el ámbito académico e investigador de la institución.
Doctor en Física por la UIB en 2009, Borràs inició su trayectoria en la Universidad en 2007 como investigador en formación. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad docente y científica. Desde 2024 era profesor titular del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear, además de director del Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada. También impartía clases en los másteres de Prevención de Riesgos Laborales y de Ciencia y Tecnología Química, y en años anteriores en los grados de Bioquímica y Odontología.
En el ámbito de la investigación, Borràs dirigía el Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LaboRA) y formaba parte del grupo de Física Nuclear (Fisnuc) y del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares (RiscBal). Sus principales líneas de estudio se centraban en la Teoría de la Información Cuántica y la Radiactividad Ambiental. Desde 2008 colaboraba en las tareas de vigilancia radiológica ambiental que la UIB realiza junto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
