Més despliega una bandera palestina en el pleno del Consell

Los consellers de Més per Mallorca han desplegado una bandera palestina al inicio del pleno del Consell de Mallorca, un gesto con el que pretenden poner de manifiesto su solidaridad con el pueblo palestino y denunciar la "grave situación de vulneración de los derechos humanos" que se vive en Gaza.

Según han explicado, la acción busca así visibilizar la causa palestina y reclamar que las instituciones, también las de Mallorca, no permanezcan en silencio ante un conflicto que ya ha provocado miles de víctimas civiles. "Lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es un genocidio", han remarcado.

Desde la formación ecosoberanista han recordado que la defensa de la paz, la justicia y la dignidad humana son valores universales que deben guiar la acción política y, por ello, han instado a las instituciones europeas y estatales a abandonar la ambigüedad y a ejercer una presión política y diplomática más contundente para detener la ofensiva y abrir "caminos reales hacia una solución justa y duradera".

Més ha destacado que ha defendido históricamente la necesidad de que el Consell sea una institución al servicio de la democracia y de los valores universales. "Ante la barbarie y la impunidad, no podíamos permanecer mudos ni impasibles. Nuestro silencio nos haría cómplices", han concluido.