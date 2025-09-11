Més despliega una bandera palestina en el pleno del Consell
Los ecosoberanistas buscan así visibilizar la causa palestina y reclamar que las instituciones no permanezcan en silencio ante este conflicto
Europa Press
Los consellers de Més per Mallorca han desplegado una bandera palestina al inicio del pleno del Consell de Mallorca, un gesto con el que pretenden poner de manifiesto su solidaridad con el pueblo palestino y denunciar la "grave situación de vulneración de los derechos humanos" que se vive en Gaza.
Según han explicado, la acción busca así visibilizar la causa palestina y reclamar que las instituciones, también las de Mallorca, no permanezcan en silencio ante un conflicto que ya ha provocado miles de víctimas civiles. "Lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es un genocidio", han remarcado.
Desde la formación ecosoberanista han recordado que la defensa de la paz, la justicia y la dignidad humana son valores universales que deben guiar la acción política y, por ello, han instado a las instituciones europeas y estatales a abandonar la ambigüedad y a ejercer una presión política y diplomática más contundente para detener la ofensiva y abrir "caminos reales hacia una solución justa y duradera".
Més ha destacado que ha defendido históricamente la necesidad de que el Consell sea una institución al servicio de la democracia y de los valores universales. "Ante la barbarie y la impunidad, no podíamos permanecer mudos ni impasibles. Nuestro silencio nos haría cómplices", han concluido.
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
- Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales