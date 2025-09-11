Dos médicos de Son Espases firman un estudio europeo sobre los efectos de la cocaína en Urgencias

Dos médicos del servicio de Urgencias y de la Unidad de Toxicología Clínica del hospital de Son Espases, Juan Ortega Pérez y Jordi Puiguriguer Ferrando, han participado en un estudio europeo que analiza cómo influyen la edad y el sexo en los síntomas y la gravedad de las intoxicaciones agudas por cocaína. El trabajo se ha publicado en la prestigiosa revista científica The American Journal of Emergency Medicine y se enmarca en la red internacional Euro-DEN Plus, en la que también colaboran el IdISBa y el SAMU 061 de Baleares con la recogida de datos.

El proyecto ha recopilado datos de más de 9.300 pacientes atendidos en los servicios de urgencias de 32 hospitales de 14 países europeos durante una década. Entre ellos se encuentra el hospital de referencia de Baleares, lo que sitúa a la comunidad en un mapa internacional que estudia el impacto del consumo de drogas desde la primera línea asistencial.

El objetivo era comprobar si los efectos de la cocaína y la evolución clínica variaban en función de la edad y el sexo, y los resultados confirman que existen diferencias claras. La mayoría de los casos atendidos fueron hombres jóvenes: más del 75% de las intoxicaciones correspondían a varones, con una mediana de edad de 32 años. Los síntomas más habituales fueron la ansiedad (31%), el dolor torácico (28%) y la agitación o agresividad (26%). En dos de cada tres episodios se detectó además consumo combinado de alcohol.

Por edades, los pacientes más jóvenes mostraban con más frecuencia convulsiones, mientras que en edades medias destacaban la agitación, la psicosis y la hipertermia. En los mayores eran más habituales las arritmias y la hipertensión. También hubo diferencias entre sexos: las mujeres consultaron más por cefalea, vómitos, ansiedad e hipotensión, y los hombres presentaron más casos de hipertermia, dolor torácico e hipertensión.

Aunque la mayoría de los casos fueron leves o moderados, un 22% de los pacientes requirió ingreso hospitalario, un 3% acabó en la UCI y la mortalidad hospitalaria se situó en el 0,4%. Los autores destacan que la gravedad aumenta con la edad, aunque sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.

El estudio, en el que las islas han aportado un volumen significativo de datos, pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas de vigilancia como Euro-DEN Plus, que permiten comparar en tiempo real los efectos de distintas drogas en varios países europeos y obtener conclusiones útiles para la práctica clínica. Baleares participa de forma activa en esta red gracias al trabajo conjunto de los equipos de urgencias de Son Espases, el SAMU 061 y el IdISBa.