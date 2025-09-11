Las farmacias de Baleares se quedan sin un medicamento clave para las crisis de ansiedad o las sedaciones urgentes

El fármaco Tranxilium 20 mg inyectable, un medicamento ampliamente usado en entornos hospitalarios para tratar situaciones agudas de ansiedad, angustia, neurosis, infartos, desintoxicaciones, anestesias, sedaciones urgentes o incluso preparación al parto o alcoholismo, dejará de estar disponible en las farmacias de Baleares a partir del 30 de septiembre. Así lo ha confirmado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que atribuye el desabastecimiento a cambios en el proceso de fabricación.

La empresa titular, Neuraxpharm Spain, ha informado de que no se prevé reponer nuevas unidades hasta junio de 2026. Ahora se están distribuyendo los últimos lotes, con caducidad inferior a seis meses, pero el suministro se interrumpirá por completo a partir de octubre.

Aunque se trata de un problema de ámbito nacional, en Baleares el impacto será notable. Según los datos que maneja el Ib-Salut, en 2023 se consumieron 964 unidades de este medicamento en las islas, y otras 720 a lo largo del pasado 2024. Se utiliza siempre bajo supervisión médica, y su administración, por lo general, corre a cargo de los profesionales sanitarios en entornos clínicos, al ser un fármaco inyectable.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de les Illes Balears (COFIB) confirman que el desabastecimiento ya afecta a prácticamente todas las farmacias. "Puede que alguna conserve alguna unidad, pero el suministro está paralizado", explica Emma Suárez, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del COFIB.

Tranxilium contiene clorazepato dipotásico, principio activo para el que no existen sustitutos directos comercializados. Sin embargo, hay alternativas dentro del grupo de las benzodiazepinas, como el diazepam o el clonazepam inyectables, que sí están disponibles y pueden cubrir indicaciones similares, explica Suárez. En estos casos, es necesario que el médico ajuste la prescripción, ya que el cambio no puede hacerse directamente desde la farmacia. La AEMPS también ha autorizado el uso excepcional de lorazepam importado de otros países, con etiquetado en otros idiomas, para compensar la falta de existencias.

De momento, desde la AEMPS afirman que tampoco se han localizado unidades de este medicamento en otros países para traerlo, si bien aseguran que continúan buscando. Mientras tanto, las farmacias de Baleares pueden usar la plataforma Farmahelp para comprobar si alguna oficina cercana dispone del fármaco. En todo caso, desde el COFIB, Suárez insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad: "Hay opciones terapéuticas, aunque no idénticas. Es importante que los pacientes consulten con su médico para adaptar el tratamiento".