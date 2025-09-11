Exposiciones, visitas al control de SFM o concursos de dibujos protagonizarán la Semana de la Movilidad 2025

La Semana Europea de la Movilidad en Baleares se celebrará del 16 al 22 de septiembre con distintos actos, entre los que figuran una exposición por los 150 años de ferrocarril en Mallorca, una visita al centro de control de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y un concurso de dibujos infantiles, cuyos trabajos se exhibirán en los autobuses del TIB.

El teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, el director insular de Movilidad del Consell de Mallorca, Rafael Oliver, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han sido los encargados de presentar esta iniciativa, que se celebra de forma conjunta en toda la Unión Europea. El lema de este año es 'Movilidad para todas las personas', con el objetivo de promover una movilidad más sostenible y dar visibilidad a las últimas actuaciones en esta materia.

Entre las actividades destacadas, el Ayuntamiento de Palma abrirá la semana con dos jornadas de debate en el Aljub de Es Baluard Museu d'Art Contemporani. La primera, el 16 de septiembre a las 17.00 h, llevará por título 'Retos para la mejora de la movilidad en los territorios insulares', y la segunda, el día 17 a las 11.00 h, se centrará en 'Transporte local, regional y metropolitano: La integración'. Ese mismo día, Cort participará en las fiestas del barrio de Es Fortí con actividades relacionadas con la movilidad, con la colaboración de personal de la EMT.

PASEO NOCTURNO CON MISTERIO Y 'OKUPACIÓN' DE LOS APARCAMIENTOS

El miércoles por la noche, de 20.00 a 21.15 h, se ha organizado un paseo nocturno guiado con misterio, que partirá desde Can Berga y contará con la participación del programa de IB3 Ràdio 'Font de misteris'.

El jueves tendrá lugar una actividad conjunta en la plaza de España en la que se premiará a los usuarios más fieles del transporte público de la EMT, TIB, SFM y BiciPalma, con la actuación en directo de la Banda de Son Rapinya.

El Consell de Mallorca ha anunciado, por su parte, la recuperación de la Comisión de Seguridad Viaria de los Ciclistas, en colaboración con asociaciones deportivas, la DGT y la Guardia Civil, con el objetivo de escuchar las reivindicaciones del colectivo y presentar los proyectos en marcha.

El viernes 19 de septiembre se celebrará el ya tradicional Park(ing) Day, una jornada en la que los espacios de aparcamiento se transforman en zonas creativas y alternativas. Este año se han recibido cerca de 30 solicitudes, un nuevo récord de participación, y varias calles y plazas de Palma se reconvertirán con propuestas innovadoras y reflexivas.

El sábado 20 de septiembre tendrá lugar la Jornada de la Movilidad, en la plaza de Es Mercat, calle Unión y plaza Juan Carlos I, que estarán cerradas al tráfico. Se han programado talleres medioambientales, un circuito de seguridad vial, actividades deportivas, malabares y clases de 'swing', entre otras.

El Govern balear, por su parte, presentará en el stand del TIB el nuevo sistema de megafonía adaptado a personas con discapacidad visual, con la participación de la ONCE. Además, SFM inaugurará la exposición '150 años de tren en Mallorca' en la estación Intermodal, que podrá visitarse desde el 16 de septiembre, y dispondrá de carpas informativas en plaza Mayor. En esta misma plaza, los niños podrán disfrutar del trenecito de los Amics del Ferrocarril.

Durante el fin de semana se han programado visitas guiadas a las instalaciones del TIB en Felanitx (viernes) y al centro de control de SFM en la estación Intermodal (sábado). Esta actividad permitirá a las familias conocer cómo se gestiona el transporte ferroviario en la isla y los niños podrán convertirse en maquinistas por un día.

JORNADA DE LA MOVILIDAD: CLASES DE 'SWING' Y RECORRIDOS EN TRENECITO

El Consell, en las instalaciones de General Riera, organizará actividades infantiles, como castillos hinchables y un circuito de seguridad vial, además de una exposición de vehículos eléctricos. También los Bomberos de Mallorca realizarán un simulacro de rescate, y el Consorci de la Serra de Tramuntana presentará la Ruta de la Pedra en Sec.

El domingo se celebrará la tradicional 'bicicletada' familiar, que saldrá desde la plaza Juan Carlos I y recorrerá las Ramblas, avenida Alemania y la calle de Jesús, hasta llegar al parque de Sa Riera, donde concluirá el evento. También se llevará a cabo un encuentro del colectivo 'Rutas saludables' en plaza de España.

Además, se ha convocado una nueva edición de los concursos organizados por el TIB. Este año se celebrará la tercera edición de Tibmetratges, un concurso de cortometrajes amateur que relatan experiencias en el transporte público. También se han organizado dos concursos de dibujo infantil: uno para escolares, cuyos trabajos decorarán un autobús del TIB y que premiará también a la escuela ganadora; y otro para niños y niñas de 5 a 12 años, en homenaje a los 150 años del ferrocarril en Mallorca.

La Semana Europea de la Movilidad finalizará el lunes 22 de septiembre, con la celebración del Día Europeo sin Coches, jornada en la que el transporte público será gratuito en toda la isla. Por la tarde, se llevará a cabo la X edición de la 'Vuelta a Mallorca en tren', una actividad gratuita organizada por la Associació d'Amics del Ferrocarril junto con SFM, con salida a las 14.30 h desde la estación Intermodal.