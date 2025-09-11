El exalcalde de Felanitx, Biel Tauler, el elegido para ser nuevo gerente de IB3

El exalcalde de Felanitx, Biel Tauler, es el elegido para ser nuevo gerente de IB3. El director del ente, Josep Codony, ha depositado su confianza en Tauler para ocupar un cargo que actualmente se encontraba vacante.

Biel Tauler es un economista colegiado con una sólida formación académica y una amplia experiencia en consultoría económica y financiera. Ha desempeñado roles clave en la administración pública y ha brindado asesoramiento estratégico a diversas empresas del sector privado.

Absuelto Caso Playas

Cabe recordar que el exalcalde de Felanitx fue absuelto el pasado año en el caso Playas tras haber sido acusado de prevaricación administrativa y fraude a la administración por un presunto trato de favor al empresario que resultó beneficiado en el concurso de la concesión para gestionar y explotar las playas de Felanitx a principios de 2014.

Las magistradas descartaron que el concurso se hubiera amañado y que los encausados se hubieran concertado previamente. Sin embargo, la sentencia reconoce algunas “decisiones irregulares” en todo el procedimiento, si bien no tienen la entidad para que constituyan un delito. Según destaca el tribunal, no toda irregularidad administrativa es prevaricación.