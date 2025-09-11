Entidades y partidos políticos de Baleares participan en la ofrenda floral de la Diada de Catalunya

Partidos políticos, entidades institucionales, cívicas, culturales y deportivas y cuerpos de seguridad realizaron este jueves desde primera hora de la mañana la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña, un acto en el que aprovecharon para defender la lengua catalana.

Los participantes, tras la ofrenda, realizaron unos breves discursos en los que el mensaje más repetido fue la defensa de la lengua catalana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbara ayer parcialmente el decreto para blindar el catalán en las escuelas.

A partir de las 08.00 horas comenzó esta tradición centenaria. El cuerpo de los Mossos d'Esquadra, encabezado por la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, fue la primera comitiva que realizó la ofrenda floral al monumento de Casanova.

A continuación, fue el turno de la delegación de la Guardia Urbana y el resto de cuerpos de seguridad: bomberos de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, agentes rurales, protección civil y urgencias médicas. Una vez realizadas estas ofrendas, llegó el turno del Gobierno catalán.

Pocos minutos antes de las 09.00 horas el presidente de Cataluña, Salvador Illa, llegó al monumento de Rafael Casanova y pasó revista a la formación de la Guardia de Honores del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Saludó a los 16 consejeros de su Ejecutivo y realizaron la ofrendafloral mientras la banda municipal de Barcelona interpretó el himno de Cataluña, 'Els Segadors'.

Ofrendas florales

Una vez terminado, Illa y los consejeros del Ejecutivo catalán se marcharon para dejar paso al resto de comitivas. La siguiente fue la de la Mesa del Parlament, liderada por su presidente, Josep Rull. A continuación, fue el turno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Barcelona, encabezada por Jaume Collboni junto a los presidentes de distintos grupos municipales.

Participó también la Diputación Permanente de Barcelona. Con ella, concluyeron las ofrendasflorales de las instituciones y comenzaron las de las entidades, como la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y la Federación Catalana de Fútbol.

Desde el mundo del deporte, el Barça, el Espanyol y el Joventud de Badalona, entre otros, también participaron en este homenaje.

Baleares en la ofrenda floral

Tambiénhan partipado en el ofrendafloral Plataforma per la Llengua y una delegación de Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià y la Obra Cultural Balear que llegó al monumento de Rafael Casanova con grallas y tambores interpretando los himnos de Baleares y el de Cataluña.

También ha participado en la ofrenda Més per Mallorca i Més per Menorca.