Baleares es la segunda provincia con más demanda de extranjeros para comprar vivienda

Baleares es la segunda provincia de España que recibe un mayor peso de la demanda de extranjeros para comprar vivienda, con un 31,5 por ciento, durante el segundo trimestre de 2025, según Idealista.

El estudio del portal inmobiliario publicado este jueves apunta que del total de la demanda extranjera para comprar en las Islas, un 42% son alemanes, un 11% británicos y un 7% franceses.

En el conjunto del país, los británicos siguen siendo los extranjeros que más compran casas en España, pero cada vez va creciendo más el interés por parte de ciudadanos de otros países, como Alemania, Francia, Países Bajos o Italia para adquirir una propiedad en la costa mediterránea.

Por provincias, Alicante (33,2%), Baleares (31,5%) y Málaga (27,1%), junto con Santa Cruz de Tenerife (25,8%), son las que reciben un mayor peso de la demanda foránea durante el segundo trimestre.

Para 2025, según idealista, se espera que la demanda por comprar casa en España siga alta entre estos ciudadanos foráneos, pero cada vez se observa con "más nitidez" como los británicos van cediendo protagonismo a otras nacionalidades en el interés por hacerse con una propiedad en España, principalmente en la costa mediterránea y los dos archipiélagos.