Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla

Los comerciantes y restauradores mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla ante las dificultades que tienen a la hora de asumir los alquileres o la compra de un local en lugares como el centro y la Platja de Palma, Sóller, Andratx, Alcúdia, Magaluf o Portals. Esta afirmación parte de los presidentes de las principales asociaciones empresariales de ambos sectores, Joana Manresa de Afedeco y Juan Miguel Ferrer de Restauración-CAEB.

Ambos coinciden en un punto: el precio del alquiler de uno de estos establecimientos no debe de suponer nunca más del 10% de los ingresos de un negocio. Pues bien, Ferrer asegura que hay bares y restaurantes en los que este gasto se está comiendo el 20% de esa facturación, mientras que Manresa eleva ese porcentaje al 25% en el caso de algunas tiendas.

Estas declaraciones están vinculadas al informe Apibaleares publicado por el colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas, en el que se señalan los elevados precios que se están alcanzando también en el mercado de los locales de Mallorca y los fuertes encarecimientos en zonas como las anteriormente señaladas.

Abandono del lugar

Tanto Ferrer como Manresa coinciden en que se está volviendo una práctica habitual que, cuando toca revisar el precio de los alquileres de los establecimientos de ambos sectores, el empresario local se vea obligado a trasladar su negocio hasta una zona menos costosa o, en muchos casos, a cerrarlo. En relación con este punto, la presidenta de Afedeco recuerda que hay establecimientos cuyo éxito depende en buena medida del lugar en el que se encuentran y de la afluencia de clientes, lo que hace que cualquier intento de llevarlo a otro punto esté abocado al fracaso.

En el caso de bares y restaurantes, el presidente de su patronal asegura que su sector está «lleno de héroes» que se levantan cada mañana para intentar mantener abiertos unos negocios en los que los costes no dejan de incrementarse, incluidas las retribuciones de sus trabajadores o los alimentos, pero pone de relieve el peso que en este apartado están alcanzando los alquileres.

Añade que el impacto es doble. En primer lugar, dificulta la rentabilidad del negocio, pero además obliga a elevar unos precios que luego van a repercutir sobre el cliente local.

Sobre este último punto, Juan Miguel Ferrer asegura que ningún restaurador se encarece si no resulta imprescindible para poder mantenerse a flote, pese a que ello genera luego el malestar de la clientela.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Al respecto, pone de relieve las dificultades que deben afrontar establecimientos como los situados en el centro de Palma, pero que se viven igualmente en lugares como Portals, Sóller o el Port d’Andratx, y asegura que nadie «nadie sube sus precios pensando que así va a ganar más dinero», sino que se hace sistemáticamente para compensar el aumento de los costes.

Añade que las terrazas se han vuelto un elemento muy importante para que los números cuadren, y lamenta que en ocasiones eso «nos convierte en malditos por las quejas de algunos vecinos»

Pérdida de identidad

Joana Manresa señala que basta pasearse por las principales calles comerciales del centro de Palma para comprobar que han sido ocupadas por grandes firmas y franquicias, haciendo que la zona haya perdido todo su comercio local «y su identidad», convirtiéndola en similar a cualquier otra gran ciudad española.

Pero además, pone de relieve que los principales ejes comerciales de la ciudad no solo están registrando precios en los alquileres insostenibles para una gran parte de las empresas locales, sino que además la disponibilidad de establecimientos es mínima en esos lugares.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Según esta representante empresarial, en el Born no se encuentra nada por menos de 200 euros por metro cuadrado mensuales, mientras que en Sant Miquel se oscila entre los 150 y los 200. «Pero hay tan poca oferta, que el propietario del local puede terminar pidiendo lo que quiera», lamenta. Y asegura que hay otras zonas de la isla, como el Port de Sóller, en la que esa situación se reproduce.

Eso hace que la presencia de empresarios locales en algunas zonas turísticas de la isla se explique porque hace años que tienen el local en propiedad y ya está amortizado.

Al respecto, la presidenta de Afedeco afirma que en dos años los alquileres se han encarecido un 20% y subraya la importancia que este hecho tiene para el sector en Palma, dado que el municipio agrupa a aproximadamente el 60% del comercio de Mallorca.

En el caso de las grandes cadenas de supermercados, afirma que su principal problema para seguir creciendo es la escasez de inmuebles disponibles en la isla que cumplan los requisitos de espacio y su elevado coste.