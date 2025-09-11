La Aemet prevé un otoño cálido y normal en cuanto a la cantidad de lluvias en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los meses de otoño serán cálidos y normales en cuanto a la cantidad de precipitaciones en Baleares.

Así lo ha señalado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en una rueda de prensa celebrada este jueves para hacer un resumen del verano, que ha sido el tercero más caluroso en los últimos 64 años, y detallar las predicciones para el otoño.

El cambio de estación iniciará oficialmente el próximo 22 de septiembre y durará casi 90 días, hasta finales de diciembre, cuando dará paso al invierno.

Los meses de septiembre, octubre y noviembre, ha destacado Guerrero, van a ser cálidos y en ellos no han observado una tendencia clara de precipitaciones, por lo que han interpretado que lloverá "lo normal", es decir, alrededor de 230 litros por metro cuadrado (l/m2).

Temperaturas

El trimestre comprendido entre octubre y diciembre será asimismo cálido, en torno a 1 grado centígrado (ºC) por encima de los 15ºC normales, y las precipitaciones previsiblemente también seguirán sobre la media anual.

La tendencia de las temperaturas medias irá en descenso desde los 19ºC de octubre hasta los 12ºC de diciembre, pasando por los 14ºC de noviembre.

Entre noviembre y enero, ha añadido la delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, se espera que las temperaturas sigan siendo cálidas, entre 0,5ºC y 1ºC por encima del promedio.

De cualquier modo, ha apuntado Guerrero, la tendencia será que las temperatura seguirán descendiendo a lo largo del otoño, una estación que se podría dividir en dos partes.

La primera, caracterizada por días soleados y algunas nubes, lluvias potencialmente torrenciales, tormentas y posibles tornados o 'caps de fibló'. La segunda, por días nubosos, precipitaciones generalizadas y alguna helada y nevada en las montañas de Mallorca durante el mes de noviembre.

Un verano muy cálido

El verano, ha apuntado Guerrero, ha sido el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 25,9ºC y una anomalía de 1,9ºC, y ha tenido dos olas de calor en Mallorca, con máximas de 41,5ºC, y una en Ibiza, en la que se llegaron hasta los 41,4ºC.

En las estaciones de Palma-Porto Pi y en la de Porreres se han registrado las temperaturas medias más elevadas desde que hay registros, con 28ºC (desde 1978) y 27,1ºC (desde 1991), respectivamente.

Todos los meses estivales, en cualquier caso, fueron "más cálidos de lo normal", ha apuntado la delegada de la Aemet en el archipiélago. Junio fue "extremadamente cálido", con anomalías de hasta 3,3ºC, en todas las islas menos en Formentera, donde fue "cálido".

"Pensábamos que si llegábamos con esta tendencia no íbamos a llegar a septiembre. Siguió haciendo calor, pero al final de julio y primeros de agosto bajaron las temperaturas", ha señalado. Julio y agosto fueron meses "muy cálidos" en toda Baleares.

Además, ha habido un aumento generalizado de las noches tropicales (mínimas de más de 20ºC) en todas las islas, con un crecimiento del 126% en el aeropuerto de Palma y de un 86% en Calvià, por ejemplo. También se incrementó el número de noches tórridas (mínimas por encima de los 25ºC) en todas las islas.

Por lo que respecta a las precipitaciones, el verano ha sido normal, con lluvias un 18% por debajo de los valores habituales, es decir, de los 40 l/m2 ha caído a los 33 l/m2. Por islas, en Mallorca e Ibiza ha sido normal y en las Pitiusas, seco.

En términos generales, mientras junio fue muy seco (0,1 frente a 15 l/m2), julio fue muy lluvioso (19,4 frente a 5 l/m2) y agosto fue ligeramente seco (14 frente a 20 l/m2).

Los primeros diez días de septiembre, por su parte, han sido ligeramente húmedos en Mallorca y Menorca y secos en las Pitiusas. Estos días de lluvias y tormentas dejaron 51 l/m2 en Son Servera, 26 l/m2 en Ciutadella, 5,8 l/m2 en Ibiza y 6 l/m2 en Formentera.

Fenómenos extremos

Guerrero, preguntada al respecto, ha afirmado que las predicciones realizadas por la Aemet apuntan a un aumento de las precipitaciones intensas frente a una disminución de las más débiles o moderadas.

Es decir, ha sintetizado, se espera que se incrementen los fenómenos extremos, aunque ha admitido que es difícil prevér cuándo y dónde debido a que se trata de un fenómeno global y no local.