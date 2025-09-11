Solo el 7,5 % de los jubilados de Baleares puede viajar con el Imserso: apenas hay 14.500 plazas con hotel y avión

Para comprender por qué cada año la venta de los viajes del Imserso desata la locura, la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha hecho el cálculo de cuántos mayores de 65 años podrían viajar a tenor del reparto de plazas que hace Madrid: apenas el 7,5 % del total de jubilados del archipiélago. La patronal reivindica que haya más plazas para las salidas de los isleños.

Por su parte, el Govern va a reclamar al ministerio de Pablo Bustinduy una batería de mejoras para el programa de turismo, entre ellas, la subida de la tarifa que se les paga a los hoteleros (del orden de 26 euros diarios por pensionista por alojamiento y manutención) para incrementar el atractivo de los viajes subvencionados y atraer a más alojamientos; cada año es más difícil para las empresas adjudicatarias encontrar hoteles dispuestos a alojar a turistas del Imserso.

Según Aviba, de acuerdo con la distribución de las plazas que hace el Imserso, para los pensionistas de Baleares hay 14.500 plazas con alojamiento y transporte. Habría que sumar otras 3.200 sin vuelo, "aunque no las tenemos en cuenta, es muy residual la adquisición de plazas sin transporte. Cuando incluyes el billete de avión se les encarece el precio" y acaban rechazando el viaje, dice el presidente de la patronal, Pedro Fiol.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende el Imserso, "se fija en la población mayor de 65 años" en cada territorio. Así, en Baleares hay 192.200 mayores, lo que equivale a un 2 % sobre el total estatal. Sumando las plazas con y sin vuelo, rondan las 17.700. "Son muy pocas", se lamenta Fiol.

Además, el líder de Aviba sostiene que los pensionistas de Menorca e Ibiza y Formentera juegan en desventaja. "El aeropuerto de salida es Son Sant Joan y tienen que sufragarse por su cuenta el vuelo a Mallorca" al no formar parte del contrato de viaje combinado.

Las agencias han recibido con disgusto el retraso de la venta de los viajes, a partir del 6 de octubre en Baleares, cuando el año pasado arrancó el 25 de septiembre. Aviba se queja de que octubre ya es "temporada alta" en las minoristas. "En otoño aumenta nuestra actividad. Estamos con otras programaciones más rentables como las vacaciones de navidad, el puente de diciembre o la operación de vuelta a casa de los trabajadores del sector turístico".

Mientras, la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes exigirá a Madrid varias mejoras en el programa de turismo, explica el director general de Turismo, Pep Aloy. Esta semana se ha reunido en la sede de la Conselleria con Jacob Fernández, director general de Mundiplan, adjudicataria del programa en Baleares, y su equipo.

La principal reivindicación es la subida de tarifas —"no se pueden mantener esos precios" por el escaso margen que supone para los hoteles, señala Aloy—. La continuidad del programa de turismo con los Presupuestos prorrogados es una dificultad añadida al aumento de costes para el sector turístico. También se quiere pelear una reprogramación de los meses en que viajan los mayores; conseguir plazas hoteleras en mayo y junio es tarea ardua en Baleares ya en plena vorágine de la temporada.

El recorte de Ryanair, otro hándicap

La pérdida de conexiones con aeropuertos regionales por el recorte de un millón de plazas aérea este invierno por parte de Ryanair es la puntilla que le faltaba a los viajes de Imserso. El aeropuerto de Palma pierde vuelos directos con Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid y Tenerife Norte y se reducen las frecuencias a Santander, Zaragoza, Asturias y Vitoria. "Esa pérdida de vuelos directos también va a encarecer el programa de turismo", avisa Pep Aloy.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Mundiplan (IAG7 Viajes y Alsa) y World2Meet (la división de viajes de Grupo Iberostar) ganó el lote de costa insular de los viajes del Imserso. Gestionará más de 228.000 plazas para Baleares y Canarias. La comercialización de este programa subvencionado de turismo la va a poner en marcha con la marca Mundicolor.

Al archipiélago balear le corresponden unas 142.00 plazas del Imserso: 115.00 en Mallorca, 15.000 en Menorca y 12.000 en Ibiza, apuntan desde la conselleria de Turismo.