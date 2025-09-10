Vuelta al 'cole': Los sindicatos denuncian que la burocracia asfixia a los docentes en el inicio del curso escolar

El arranque del curso 2025-26 en Baleares llega marcado por el malestar de los sindicatos educativos ante la creciente carga burocrática que soportan los equipos directivos y el profesorado. STEI, ANPE y Alternativa coinciden en que las tareas administrativas restan tiempo a la labor pedagógica y reclaman a la conselleria de Educación un plan urgente de desburocratización.

Desde el STEI recuerdan que, según sus informes, los docentes dedican entre tres y cuatro horas semanales extra a trámites, lo que supone un desgaste añadido a problemas estructurales aún sin resolver, como la reducción de ratios, la atención a la diversidad, la climatización de las aulas o la dificultad para acceder a una vivienda digna, especialmente en las islas menores. El sindicato desconfía y critica el nuevo programa Llull, que Educación plantea como solución a la burocratización y que empieza a funcionar de momento como experiencia piloto en 29 centros: "Rechazamos dejar en manos de una empresa privada los datos personales de miles de docentes, con el cambio de GestIB al nuevo programa”, han indicado en un comunicado.

ANPE cifra la sobrecarga por burocracia en hasta 600 horas anuales que generan “estrés y ansiedad” y reclama medidas inmediatas para aligerar el papeleo en los centros. El sindicato alerta también de la necesidad de cubrir plazas en materias específicas y exige que se convoquen cuanto antes listas de especialistas, al tiempo que pide mejoras en infraestructuras y condiciones de habitabilidad para el profesorado.

Alternativa, por su parte, critica que el Govern haya impuesto un nuevo formato para programaciones didácticas y unidades de programación que multiplica los documentos a entregar y, lejos de simplificar, complica aún más la tarea de los docentes. “Cada curso escolar se repite la misma situación: cambios de criterio que desmotivan y dificultan la continuidad pedagógica”, denuncia el sindicato.

Los tres coinciden en que la clave para garantizar una educación pública de calidad pasa por reducir la burocracia y confiar en la profesionalidad de los equipos docentes.

Contra "el negocio privado de la educación"

El STEI señala además que las cifras de alumnado (con las matrículas al alza en la red concertada mientras la pública pierde alumnos por segundo año consecutivo) muestran que "la política de la conselleria de Educación del Partido Popular empieza a dar sus frutos". Cabe recordar que este curso 2025-26 han comenzado 936 alumnos más en la escuela concertada y 823 menos en la pública. El sindicata defiende que una administración "no puede favorecer el negocio privado de la educación.”