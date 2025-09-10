Vuelta al cole en Baleares: "Está muy bien bajar el uso de pantallas porque, si no, no prestan atención"

Más de 160.000 alumnos de Baleares han regresado hoy a las aulas después de las vacaciones de verano. Son las ocho de la mañana, todavía falta media hora para entrar al centro, pero ya son muchos los niños que junto a sus padres esperan impacientes para que dé comienzo el curso escolar. "Estoy contento por volver a ver a mis amigos, pero no me gusta levantarme tan pronto", relata Carlos, estudiante de sexto de primaria. "La verdad es que ella está muy feliz por volver hoy a clase", expresa Denis mientras su hija hace fila para entrar a clase en segundo de primaria.

Así, un total de 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han vuelto hoy a los centros educativos. Un inicio de curso escolar marcado por la limitación en el uso de pantallas que la Conselleria de Educación ha implantado a través de los nuevos currículos educativos. La inciativa es bien recibida por la mayoría de padres, ya que puede ayudar a que los alumnos estén más atentos a las clases. Así lo considera el propio Denis. "Está bien que bajen el consumo de pantallas porque, si no, no prestan atención. Nosotros también es algo que intentamos hacer en casa", relata.

"Uso abusivo"

En el caso de docentes y sector educativo también comparten la idea de que se estaba dando "un uso abusivo" de este tipo de dispositivos. "Una parte de nosotros también veíamos que se había hecho un uso muy abusivo de pantallas y móviles, incluso desde la propia sociedad y las familias. El papel, bolígrafo y coger apuntes a mano también es algo muy importante para los alumnos", afirma Laura Hernández, directora del nuevo colegio Tramuntana (conocido como el de La Femu), que hoy se estrenaba de manera oficial.

Cabe recordar que los alumnos de Educación Infantil y de Primero, Segundo y Tercero de primaria no pueden hacer uso individual de los dispositivos digitales. En cuarto de Primaria, los currículos recogen que puede introducirse el uso del dispositivo individual con un límite máximo de una hora diaria, mientras que en el tercer ciclo de educación primaria —quinto y sexto curso— se permite ampliar este límite siempre y cuando sea compatible con los objetivos pedagógicos y el bienestar del alumnado.

"Tenemos que mirar aquella hora con qué especialistas se distribuye entre los diferentes profesores y asignaturas", expresa Hernández, quien recalca que no habrá ningún problema con el hecho de que los niños no lleven el móvil a clase. "El alumno está en el centro, si necesitan hacer una llamada la hará o si tenemos que hacerla nosotros la haremos. Pero creo que tener un dispositivo en el aula o guardado en secretaría no es necesario", determina.

Por otro lado, también hay algunos profesores como es el caso de Ángeles que considera que "se ha pasado de un extremo a otro" en un espacio muy corto de tiempo. "Estoy de acuerdo que tanta pantalla no, pero tiene que ser algo más progresivo. Creo que los profesores sí tenemos criterio para elegir las horas de pantalla que necesitan nuestros alumnos", asegura.

Colegio Tramuntana

Una de las grandes novedades en el inicio del curso escolar ha sido el estreno del nuevo colegio Tramuntana. Este centro de Infantil y Primaria, impulsado por el anterior Govern, ha abierto hoy por primera vez sus puertas. Cabe señalar que el actual equipo de Educación ha decidido trasladar allí a los 450 estudiantes del Felip Bauçà por el mal estado de su edificio: "Estos alumnos merecen condiciones dignas", expresa el conseller de Educación, Antoni Vera.

Así, se ha podido observar como tanto padres como hijos estaban muy contentos de poder disfrutar de estas nuevas instalaciones. Una alegría que también se comparte desde el equipo docente, quienes confían en que este cambio suponga un soplo de aire fresco para afrontar un nuevo curso con mucha ilusión y entusiasmo.

La vuelta al cole en el CEIP Blai Bonet de Santanyí. / Aj

Además de este nuevo centro en Palma, en la zona conocida como La Femu, hoy han estrenado colegio también los alumnos de Can Picafort (450 plazas) y Ses Deveres de Caimari (225 plazas). El nuevo CEIP Sant Miquel de Son Carrió no estará listo hasta octubre.