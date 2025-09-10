Vuelta al cole en Baleares: Más de 160.000 alumnos regresan a las aulas en una jornada marcada por el mal tiempo

Un total de 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato regresan hoy a las aulas de Baleares tras las vacaciones de verano. Una vuelta al cole marcada por el mal tiempo que hoy sigue afectando a las islas después del aguacero que ayer provocó varios incidentes en el archipiélago. Así, el regreso a las aulas arranca con más estudiantes, menos pantallas y nuevos currículos educativos.

El curso escolar empieza con 161.201 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: la cifra supone 113 estudiantes más respecto al global del año pasado, un crecimiento menor del registrado el periodo 2024-2025 respecto al curso anterior cuando el sistema escolar sumó 1.183 estudiantes. El leve crecimiento se explica únicamente por la subida de matrículas de la red concertada , mientras la pública pierde alumnos.

En cuanto a personal, este miércoles comienza el periodo lectivo para un total 14.117 docentes, 199 más que el año pasado (de los cuales 176 se han destinado a centros públicos y 23 a concertados).

Limitación de pantallas

Este curso es el primero de implantación de los nuevos currículos educativos, que traen entre otras cosas la limitación de uso de las pantallas en Infantil y los tres primeros cursos de Primaria. La restricción en el uso de los móviles llega también a los centros concertados.

En servicios complementarios, se mantiene el precio del menú del comedor en un máximo de 6,85 euros para alumnos fijos y 7,55 euros para eventuales, con un presupuesto de 10,2 millones de euros para ayudas de comedor. Para libros de texto y material didáctico se destinan 3,15 millones de euros, beneficiando a 296 centros.

Asimismo, se prohíbe el consumo de bebidas energéticas en las salidas escolares de centros públicos este curso, medida que se extenderá a centros concertados y escuelas municipales el próximo año mediante un nuevo decreto de comedores escolares.