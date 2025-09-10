La tormenta en Mallorca obliga a desviar un vuelo a Berlín: los pasajeros acabaron en Hannover y tuvieron que viajar en autobús

El temporal que azotó Mallorca el martes (9 de septiembre) dejó un auténtico caos en el aeropuerto de Son Sant Joan. Entre los afectados estuvieron los pasajeros de un vuelo de Eurowings con destino Berlín, que terminaron viviendo un viaje mucho más largo de lo previsto: la aeronave acabó aterrizando en Hannover, y desde allí los viajeros tuvieron que continuar el trayecto en autobús durante la noche.

Retraso y desvío inesperado

El Airbus A-321 debía despegar a las 18.20 horas, pero como ocurrió con muchos otros vuelos, la salida se retrasó hasta las 22.15 horas, es decir, casi cuatro horas después. Ese retraso hacía inviable aterrizar en el aeropuerto de Berlín (BER), donde rige un estricto veto de vuelos nocturnos a partir de medianoche.

La compañía no tuvo más remedio que desviar la aeronave a Hannover, donde finalmente tocó tierra a las 00.30 horas. Según recoge el diario Bild, un suspiro colectivo recorrió la cabina cuando el piloto informó de la decisión, aunque la tripulación fue recibida con aplausos al finalizar el trayecto.

Un portavoz de Eurowings confirmó el desvío a la Mallorca Zeitung y pidió disculpas a los pasajeros: “Lamentamos las molestias ocasionadas a nuestros clientes”, señaló.

Un día de caos aéreo en la isla

Las fuertes lluvias y tormentas provocaron que el martes casi todos los vuelos en Palma despegaran con retraso. En total se cancelaron 79 operaciones, y durante las precipitaciones más intensas del mediodía las llegadas quedaron completamente suspendidas. Nueve aviones en ruta tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos.

Este tipo de incidentes no son nuevos. Cuando hay tormenta en Mallorca, el tráfico aéreo se reduce o incluso se paraliza temporalmente. Algunas aeronaves deben desviarse a aeropuertos de islas vecinas o incluso a la península.

Ya el año pasado, Beatriz González, portavoz del sindicato de controladores aéreos, lo explicaba así en una entrevista con el Mallorca Zaitung: “En caso de tormenta, los aviones deben modificar su ruta para evitar atravesar la zona de riesgo. Eso genera alteraciones en la programación y obliga a reducir la capacidad horaria para mantener la seguridad”.