Suscríbete a Diario de Mallorca y te regalamos dos entradas para el Real Mallorca - Atlético de Madrid
Diario de Mallorca te brinda la oportunidad de disfrutar de su edición digital impresa y además te invita a ver el próximo partido del RCD Mallorca ante el Atlético de Madrid.
Consigue tu suscripción semestral por tan solo 85 euros y te regalamos dos entradas para asistir al encuentro que enfrentará a los bermellones contra el Atlético de Madrid el próximo 21 de septiembre. Pero, ¡date prisa!, porque el número de entradas es limitado y estará disponible solo hasta fin de existencias.
La edición digital impresa de Diario de Mallorca te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en ordenador como en tu dispositivo móvil. Además,podrás acceder a todo el contenido exclusivo de la web de Diario de Mallorca. De esta manera, disfrutarás sin ningún tipo de limitación de los reportajes, entrevistas, exclusivas locales, artículos de opinión y suplementos de la web.
¿Cómo accedo a la edición impresa digital?
Una vez suscrito, debemos identificarnos con el nombre de usuario y la contraseña tras realizar el siguiente paso:
- En ordenador: solo tienes que pinchar en el botón “Kiosko” que te saldrá en la parte superior derecha de la pantalla.
- En móvil o tableta: la mejor opción es descargarnos la aplicación “Kiosko Prensa Ibérica” en la Play Store, si tienes sistema Android, o en la App Store, si cuentas con sistema IOS de Apple. A través de la aplicación podremos acceder al ejemplar del día, así como consultar los de días anteriores y los suplementos.
¿Puedo acceder también a los contenidos Premium de la web?
Sí. La suscripción a la edición impresa digital del periódico de papel también da acceso ilimitado a todos los contenidos de la web, incluidos los de acceso exclusivo a suscriptores de pago. De esta forma, podremos disfrutar tanto del periódico de papel en formato digitalizado como de todos los contenidos de diariodemallorca.es actualizados a lo largo del día.
Más ventajas de ser suscriptor
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
- Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales
- Bonos de hasta 60 euros por persona en producto local para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos