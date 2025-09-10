El STEI exige medidas "reales" para reducir ratios y aliviar la burocracia de docentes

El sindicato STEI ha pedido a la Conselleria de Educación que dé respuesta a los problemas estructurales del sistema educativo balear, como la reducción de ratios y la mejora de la atención a la diversidad, cuestiones recogidas en la Ley autonómica de Educación y en el Acuerdo de mejora de 2023.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, la organización ha denunciado que los nuevos currículos se aprobaron "con prisas" y sin consenso, y por ello la entidad ha mostrado en un comunicado su rechazo a que el nuevo software Llull, que sustituye al GestIB, deje en manos de una empresa privada los datos de miles de docentes.

El STEI también ha criticado la sobrecarga burocrática que, como apunta la organización, obliga a los profesores a trabajar entre tres y cuatro horas semanales extra, y por ello ha exigido un plan específico para reducirla.

El sindicato ha reclamado además un plan de choque que acelere las reformas educativas pendientes, la climatización de los centros ante la emergencia climática y la adecuación de patios y espacios exteriores, que considera "un problema para la convivencia y el bienestar" de alumnado y profesorado.

También ha puesto el foco en el problema de acceso a la vivienda, especialmente grave en Pitiusas y Menorca, y ha recordado que los acuerdos firmados prevén incluir a Mallorca como zona de difícil cobertura, con el complemento retributivo correspondiente, como ya sucede en el resto de islas.

El sindicato, en la misma línea, ha criticado que este curso se incorporen 936 alumnos más a la enseñanza concertada mientras la pública pierde 823, lo que a su juicio demuestra que el Govern favorece "el negocio privado de la educación".