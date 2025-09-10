El Senado aprueba un crédito de 1.200 millones de euros para cubrir los pagos del descuento de residente de Baleares

El Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea con algunos cambios, entre ellos un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para cubrir las subvenciones de los billetes de los residentes en las islas asumidas por las aerolíneas.

Este proyecto, que fue aprobado en mayo pasado por el Congreso de los Diputados, busca modificar el régimen jurídico de los aeropuertos de interés general y permitir la compatibilización de la planificación de esos aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea con el régimen de las servidumbres aeronáuticas.

En su paso por el Congreso este proyecto de Ley incorporó dos enmiendas técnicas y este miércoles, en el Senado, se han añadido seis que podrían ser de nuevo rechazadas en la Cámara Baja cuando el texto regrese para su aprobación definitiva.

De las diez enmiendas presentadas, las aprobadas corresponden al Partido Popular y tienen el objetivo de aumentar la seguridad operacional y digital, lograr una transición energética bien planificada y alcanzar el rigor financiero con la participación territorial.

El texto ya incluye el abono a las compañías aéreas de 319 millones por las subvenciones de los billetes de los residentes en las islas en 2024. Las aerolíneas vienen reclamando que se agilicen estos pagos y advierten de que, de lo contrario, algunas compañías podrían reducir rutas y/o frecuencias.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA)ha instado este miércoles al Gobierno a apoyar en el Congreso el crédito de 1.200 millones aprobado hoy en el Senado para cubrir los pagos de las subvenciones a residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla adelantadas por las compañías aéreas.

La Asociación considera que respaldar esta enmienda garantizará la conectividad aérea y dará respuesta "a la situación insostenible y de asfixia de las compañías aéreas" que conectan estas regiones con la península y que operan vuelos internos.

Según las cifras de ALA, a finales de marzo faltaban por abonar 425 millones de 2024 y en 2025 se devengan otros 1.250 millones, mientras que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una partida de 560 millones para este año, los mismos que el pasado.