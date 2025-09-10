El Senado aprueba que los consells tengan voz en las decisiones de AENA sobre los aeropuertos de Baleares

El Senado ha aprobado este miércoles una serie de enmiendas del Partido Popular a la Ley de Navegación Aérea que dan un papel decisivo a los consells insulares de Balears en la toma de decisión de los aeropuertos del archipiélago. La medida, defendida por el senador Cristóbal Marqués, abre la puerta a que los consells, al igual que los cabildos de Canarias, sean consultados en decisiones estratégicas de AENA, como ampliaciones o planes de regulación aeroportuaria.

Marqués subraya que “es de sentido común” que las instituciones insulares participen en estas decisiones. El senador popular critica que el PSOE rechace incluir a los consells en este proceso mientras “negocia con Cataluña la cogestión del aeropuerto del Prat”, lo que, afirma, “demuestra el sanchismo en estado puro: privilegios para unos, castigos para otros”.

1.200 millones para el descuento de residente

Otro de los grandes avances llega con la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el descuento de residente en los vuelos de Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. La medida

Desde el PP balear, Marqués destaca que se trata de “un paso histórico” porque “por primera vez los consells tendrán voz en AENA”, lo que supone un reconocimiento al peso específico de los territorios insulares en la política aeroportuaria. Además, asegura que la defensa del descuento de residente “es una línea roja irrenunciable” y que el partido seguirá vigilando para que la bonificación no se vea amenazada.

Con estas medidas, el Senado refuerza el papel de Balears en la gestión de sus aeropuertos y blinda uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía insular: poder viajar en condiciones de igualdad con el resto de los españoles.