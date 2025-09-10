Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Palma por el temporal desatan quejas de turistas

El aguacero que azotó Mallorca obligó a cancelar y retrasar numerosos vuelos, con pasajeros atrapados sin información clara sobre sus conexiones

Retrasos generalizado en el aeropuerto de Palma por el mal tiempo. / DM

El temporal de lluvia y viento que sacudió Mallorca durante la pasada jornada no solo dejó árboles caídos, calles anegadas y más de medio centenar de incidencias, sino también un colapso en el aeropuerto de Palma, donde decenas de vuelos sufrieron retrasos y cancelaciones.

Las quejas no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Un pasajero que debía volar a Trondheim relató que su avión, previsto para las 12:05, despegó finalmente a las 17:10, tuvo que hacer escala en Copenhague y no aterrizó en destino hasta las 23:00. “En el momento en que debía haber llegado, aún no estaba ni dentro del avión”, lamentó. Otros denunciaron cancelaciones completas: “Nuestro vuelo ha sido cancelado... no llegaremos a casa hasta mañana por la tarde”, explicaba otro afectado.

Entre la resignación y la crítica

Las experiencias compartidas dibujan un panorama de incertidumbre. “Estamos atrapados sin límite de tiempo, relajándonos en cualquier hotel; tenemos que dejar la habitación a las 12 y nadie sabe cuándo volveremos a casa, puede ser hoy, mañana o incluso el viernes”, ironizaba un turista. Otros usuarios, en cambio, restaban dramatismo: “En el vídeo apenas se ve a nadie. Y con mal tiempo es normal que se retrase un vuelo”.

Problemas de infraestructuras y aerolíneas señaladas

Las críticas no se limitaron a las demoras. Varios pasajeros apuntaron a las goteras en el aeropuerto de Palma, a pesar de tratarse de unas instalaciones modernas: “El aeropuerto es nuevo y tiene goteras por todas partes. En Mallorca nadie sabe construir edificios impermeables”, escribía un viajero. También se mencionaron aerolíneas: “Eurowings no es precisamente la mejor en cuanto a retrasos, cancelaciones y conexiones. Yo evitaría volar con ellos”.

No todos fueron afectados

Entre la avalancha de quejas, también hubo quien se libró del caos aéreo: “Por suerte, esta mañana hemos salido puntuales”, compartió un turista, aunque la mayoría coincidía en describir una jornada marcada por la frustración y la incertidumbre.

