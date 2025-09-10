El PP pide a Marc Pons explicaciones por su implicación en el caso Koldo y el PSOE alega que no le contestó

El PP ha reclamado al diputado del PSIB Marc Pons que "deje de esconderse" y dé explicaciones sobre su implicación con el 'caso Koldo', mientras el PSIB recalca que Pons "no contesto" a los mensajes de Koldo García.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, se ha referido este miércoles tras la Junta de Portavoces del Parlament, a los mensajes intervenidos por la UCO y publicados por La Razón y Europa Press, en los que el asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, le escribe para que el diputado atendiera una solicitud de una empresa de hidrocarburos, propiedad del empresario Víctor de Aldama.

Por aquel entonces, Pons era jefe de gabinete de la exministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y anteriormente fue conseller de Territorio, Energía y Movilidad y Movilidad y Vivienda.

De este modo, el PP ha mostrado su "preocupación" porque la "trama Koldo salpique" a Baleares y criticado que no haya comparecido este miércoles en la rueda de prensa habitual de la Junta de Portavoces, en calidad de portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, tras la publicación de esta información.

Sagreras ha indicado que los ciudadanos de Baleares "merecen saber qué contactos tuvo con Koldo", sobre qué temas trataron, si surtieron efecto y si además de estas gestiones hizo algún trámite similar en otras instituciones gobernadas por el PSOE.

Segun un informe de la UCO, el entonces asesor ministerial Koldo García envió mensajes a Marc Pons, que fue jefe de gabinete de la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba la empresa Villafuel, investigada por la Audiencia Nacional.

"Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.El diputado socialista en el Parlament balear y exconseller del Govern Marc Pons ha negado haber hablado con Koldo García sobre la compra de mascarillas o de ningún tipo de material sanitario para las Islas Baleares, han asegurado a EFE fuentes de su partido.