Polémica en Canyamel: ¿cobran más a extranjeros por alquilar hamacas en la playa?

Las tarifas de las hamacas y sombrillas en las playas de Mallorca generan cada verano quejas entre los bañistas. Pero cuando entra en juego la sospecha de discriminación hacia turistas, la polémica se enciende aún más. Eso es lo que le ocurrió recientemente a Petra K., lectora alemana de la Mallorca Zeitung, en la playa de Canyamel (Capdepera).

“El domingo fui a las cinco de la tarde, encontré una hamaca libre y pagué sin problema los 9,75 euros al mismo taquillero de siempre. Disfruté de dos horas estupendas”, contó la mujer en un correo al periódico.

Al día siguiente, el doble de precio

El lunes repitió plan, esta vez a las tres de la tarde. “De nuevo había hamacas libres con sombrilla, así que le di al empleado un billete de 10 euros. Pero me dijo que debía pagar 19,50 euros, es decir, el precio del paquete completo: dos tumbonas y una sombrilla. Me sorprendió, porque el día anterior también había ido sola y solo pagué una”, explicó indignada.

El empleado le respondió que la diferencia se debía a la hora de llegada: si uno alquila antes de las cinco, se cobra el conjunto de dos tumbonas y sombrilla; a partir de las cinco, se permite pagar solo una hamaca.

Una sospecha de trato desigual

Confusa y molesta, Petra K. se tumbó en la arena. Poco después vio a otra mujer, española y también sola, ocupando una hamaca con la otra volcada a un lado. Al preguntarle si había pagado por dos, la mujer respondió que solo había abonado 9,75 euros. Para Petra, eso fue la gota que colmó el vaso: “¿Me cobran más por ser extranjera o por venir sola?”, se preguntó.

Consultada por el Mallorca Zeitung, la empresa concesionaria Playas de Capdepera negó cualquier discriminación. Según un responsable, pudo tratarse de un malentendido lingüístico: “La mujer española sí pagó el paquete completo de 19,50 euros, aunque la turista alemana quizá lo interpretó mal”.

El empresario admite, no obstante, que los precios pueden variar según la hora de llegada. Por ejemplo, a última hora de la tarde o en días nublados, suelen ser más flexibles y permiten alquilar solo una hamaca.

Además, señala un problema añadido: este verano las autoridades obligaron a la empresa a reducir a la mitad el número de hamacas y sombrillas respecto al año anterior. “Pagamos tasas por 280 tumbonas y 140 sombrillas, pero solo nos dejaron colocar la mitad. Eso genera mucha más demanda y menos margen de maniobra”, explicó.

¿Norma confusa o abuso?

El concesionario insiste en que los precios los fija el Ayuntamiento de Capdepera, no la empresa, y que todos los clientes son tratados igual, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para Petra K., la experiencia dejó un sabor amargo: un mismo servicio, dos días seguidos, con dos precios distintos.