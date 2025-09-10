Fallece Luis Martín, expresidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios

El que fuera presidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios entre 2015 y principios del presente año, Luis Martín, ha fallecido durante la pasada noche. A lo largo de sus mandatos se caracterizó por sus intentos de que se impulsaran medidas para favorecer la edificación de viviendas a precio asequible, y ha sido uno de los principales interlocutores entre el actual Govern y el sector a la hora de diseñar las iniciativas que el primero ha venido poniendo en marcha.

Su fallecimiento ha provocado la reacción inmediata de diferentes organizaciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario, que han expresado sus condolencias a la familia.

Reivindicaciones

Martín llegó al cargo con carácter transitorio para convocar elecciones al año siguiente, que ganó. Desde el primer momento se caracterizó por su reivindicación de medidas que en colaboración con la Administración permitieran a las empresas promotoras acceder a suelo más asequible para poder así reducir el precio final de la vivienda, además de denunciar de forma insistente el problema de inseguridad jurídica que existía en su actividad. Suya es la frase de que «el problema balear de la vivienda son suelos caros y salarios bajos».

Luis Martín defendía medidas para acceder a suelo más barato y destinarlo a vivienda asequible / B. Ramón

Mientras que durante los mandatos de Francina Armengol admitía un éxito limitado en sus intentos de impulsar medidas para favorecer la actividad promotora y el abaratamiento de los inmuebles, con constantes reivindicaciones sobre la posibilidad de levantar edificios más altos en algunas zonas y favorecer la construcción de viviendas más pequeñas, además de reclamar iniciativas que permitieran acceder a suelo a menor coste, con la llegada del Govern de Marga Prohens reconoció que se empezaban a dar los primeros pasos en el sentido antes indicado, aunque siempre defendió que las primeras actuaciones que se tomaron iban a tener un efecto limitado, y que las necesidades residenciales de Balears pasaban por el impulso al desarrollo de los suelos urbanizables existentes y por la agilización en la tramitación de las licencias.

Sus problemas de salud hicieron que abandonara la presidencia de la citada patronal, siendo sustituido a principios de este año por el que fuera su vicepresidente, Oscar Carreras.