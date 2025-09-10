"Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca": el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla

Eurowings mantiene desde hace años su principal base internacional en Palma, con más de 400 vuelos semanales desde Alemania, Austria y Suiza durante la temporada alta. Su CEO, Jens Bischof, confiesa ser además un enamorado de la isla.

En el marco de una visita de prensa celebrada entre el 3 y el 5 de septiembre en el hotel Bikini Island & Mountain de Colònia de Sant Jordi, el directivo habló sobre los retos y oportunidades del turismo balear.

Turismo masivo y equilibrio necesario

Preguntado por las protestas contra el turismo de masas, Bischof aseguró que comprende las preocupaciones de los residentes: “Mallorca vive del turismo. Hay un número fijo de camas en la isla, y hacen falta muchos aviones para llenarlas. Los vecinos no protestan contra los turistas en sí, sino contra las decisiones políticas que han favorecido la conversión de viviendas en alojamientos turísticos y, con ello, el aumento de precios para los locales”.

El directivo insistió en la necesidad de encontrar una mejor balanza entre política, sector inmobiliario y turismo, y valoró los esfuerzos del Govern balear por mejorar la situación.

Competencia con Turquía y precios en Mallorca

Bischof reconoció que destinos como Turquía están invirtiendo mucho más en la ampliación de la temporada baja, con proyectos como parques temáticos, instalaciones deportivas y eventos culturales.

Respecto a los precios hoteleros en Mallorca, señaló que tras la buena temporada de 2024 se produjeron subidas excesivas: “Eso generó una caída en las reservas de mayo y junio, que luego hubo que corregir con descuentos”.

El reto de los costes y los precios de los billetes

El CEO de Eurowings subrayó que volar sigue siendo un negocio de márgenes bajos y culpó a las tasas aeroportuarias y de seguridad en Alemania, que duplicaron su coste tras la pandemia: “Hoy solo en impuestos y cargos estatales se pagan 35 euros por billete, seis veces más que en España”.

A su juicio, la falta de acción de la nueva coalición de gobierno alemana pone en riesgo la competitividad del país frente a otros destinos europeos.

Planes de crecimiento en Palma

Actualmente, Eurowings cuenta con casi 1.000 empleados en Mallorca, incluidos 350 en su propia filial de handling. La compañía estudia abrir un centro de mantenimiento en la isla aprovechando terrenos disponibles o instalaciones de Globalia.

Sobre los conflictos laborales y amenazas de huelga en Wings Handling, Bischof aseguró que el servicio propio garantiza una mejor experiencia al pasajero, aunque admitió que las negociaciones sindicales son siempre un reto: “En España y en Alemania las amenazas de huelga se usan como presión, pero siempre hemos encontrado soluciones en la mesa de negociación”.