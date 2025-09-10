Més per Mallorca rendirá homenaje a Pere Sampol este domingo en el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri
El acto se celebrará a las 19:30 horas en el patio del colegio del municipio, escuela inaugurada por su abuelo
Més per Mallorca ha organizado para este domingo en Montuïri, un acto de homenaje al exvicepresidente del Govern y dirigente ecosoberanista, Pere Sampol, tras su fallecimiento el pasado 25 de abril.
El acto, abierto a la militancia, familiares, amigos y conocidos, empezará a las 19.30 horas en el patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri, según ha avanzado el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. El motivo de la elección de este emplazamiento es que esta escuela fue ideada e inaugurada por su abuelo, alcalde durante la República, años antes de que lo asesinaran los falangistas.
La periodista 'montuïrera' Margalida Mateu será la encargada de conducir el acto que contará con tres mesas redondas con personas que conocieron el líder del Partit Socialista de Mallorca (PSM) y compartieron trabajo y vida con él. La música de Glòria Julià, que actuará en directo, vestirá el acontecimiento que se clausurará con unas palabras de la familia de Sampol, en concreto de su hijo Biel y de su hermana Margalida.
Además, se proyectarán dos videos e intervendrán, durante el acto, la alcaldesa de Montuïri, Paula Amengual, como anfitriona y amiga de la familia, y el coordinador de MÉS por Mallorca, Lluís Apesteguia. El homenaje llevará como lema 'Un país, una veu, un camí'.
