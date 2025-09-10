MÉS per Mallorca y Més per Menorca defenderán una ley para reclamar la gestión de los aeropuertos baleares

Més per Mallorca y Més per Menorca defenderán el próximo martes en el Parlament una proposición de ley para solicitar al Gobierno central la gestión de los aeropuertos de Baleares y así dar cumplimiento al Estatut d'Autonomia.

El portavoz del partido, Lluís Apesteguia, señaló en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que, en caso de aprobarse, este texto legislativo será transmitido al Congreso de los Diputados para su posterior debate y aprobación a nivel estatal.

La intención de los ecosoberanistas es que Aena deje de gestionar los aeropuertos baleares con el objetivo de "obtener los máximos beneficios posibles", ya que, en palabras de Apesteguia, este organismo trata estas infraestructuras como una "máquina de hacer dinero" para compensar su "modelo deficitario".

De este modo, ha criticado que pese al "colapso turístico" que viven las Baleares, el gestor aeroportuario tenga la intención de ampliar el aeropuerto de Palma.

Apesteguia también ha señalado que Aena trata a los pasajeros como "consumidores" al obligarles a pasar por el 'duty free' e incluso hacer que familias con menores pasen por zonas en las que se vende alcohol y tabaco.

Lluís Apesteguia. / G. BOSCH

Por otro lado, ha censurado que Aena gestione el aeropuerto como si fuere un ente "aislado" y suelte en Baleares a millones de turistas "sin destinar un euro para el transporte público" de la isla.

El parlamentario ha reivindicado que "no puede ser" que el gestor aeroportuario "boicotee" las políticas de las instituciones de autogobierno balear como "si no fuera con ellos". Por estos motivos, proponen crear un ente gestionado por el Govern pero en el que pueda participar Aena.

Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha apuntado que espera el apoyo de un PP "superautonomista" que critica "todo lo que hace el Estado como una imposición" pero ha mostrado sus temores de que el PP balear vote a favor en el Parlament pero no dé su apoyo en el Congreso.

Aún así, ha incidido en que esto permitirá si el discurso del PP es "una táctica para desgastar" al Gobierno central, ya que ha considerado que tanto PSIB, como PP cuando gobiernan en La Moncloa "no hay voluntad de un mayor autogobierno para Baleares".

Castells también ha indicado que se ha elevado una queja --algo que también ha hecho el PSIB-- a la Junta de Portavoces por las referencias del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, al excandidato del PSIB al Senado por Menorca Miquel Mariano por decir que había sido nombrado "a dedo" para el Centro de Formación de Profesorado de esta isla. Por este motivo ha reprobado que "atente contra la intimidad" de un ciudadano y ha advertido que esta queja no ha salido adelante por los votos contrarios de PP y Vox.