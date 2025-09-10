Marlaska ignora el problema migratorio en Baleares y asegura que están siendo "efectivos" en la lucha contra las mafias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido hacer caso omiso a las preguntas formuladas por el diputado del PP en el Congreso José Vicente Marí Bosó sobre la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Baleares, a pesar de que ascienden a 278 las embarcaciones que han llegado en lo que va de año a las islas, transportando a 5.166 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares. En los ocho primeros meses del año llegaron a Baleares un 85% más que de enero a agosto de 2024, un crecimiento que situaría la cifra total al concluir 2025 en casi 11.000 inmigrantes irregulares por vía marítima.

En toda su intervención el ministro no ha hecho ninguna referencia a la situación de Baleares y se ha limitado a ensalzar la gestión que está haciendo el Gobierno en esta cuestión. El ministro asegura que “la realidad de 2025” demuestra la eficacia de la política migratoria española frente a las críticas del Partido Popular.

“Trabajamos conjuntamente en Europa ante un fenómeno absolutamente complejo. Eso no impide luchar contra las mafias. Somos efectivos y a la vez impulsamos una migración legal, segura y ordenada que necesitamos en Europa”, afirma.

Marlaska carga contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por plantear que España “tiene que aprender de las políticas migratorias de países como Italia o Grecia” ya que, según el ministro, en lo que va de año la inmigración irregular se ha reducido un 36%. Además, asevera que España registra la mitad de llegadas irregulares por mar que Italia y un 50% menos que Grecia.

El análisis de la situación de Marlaska difiere del que hace el Govern balear. El titular de Interior también pone en valor el refuerzo de medios humanos y materiales: “Contamos con más policías y mejor remunerados, también para proteger nuestras fronteras, y gestionamos mucho mejor la inmigración irregular”.

Asimismo, según sus datos, la acción exterior también da resultados: “Evitamos el 40% de las salidas gracias a la presencia de la Policía en países como Mauritania, Senegal o Gambia”. Con estas cifras, el ministro reivindica que España es un socio fiable en la política migratoria de la Unión Europea y que el trabajo conjunto permite frenar la inmigración irregular al tiempo que se garantizan vías legales y seguras.

Críticas del PP

En su turno, Marí Bosó ha acusado al Gobierno de “haber convertido la inmigración en un problema de primerísimo orden para los españoles”. El diputado apunta que, según el CIS, cuando gobernaba el PP la inmigración ocupaba el puesto número 12 en la lista de preocupaciones ciudadanas, mientras que ahora se sitúa en el tercer lugar. “En Balears vivimos un drama migratorio diario”, advierte.

El popular señala que la presidenta balear, Marga Prohens, ya alertó en el Congreso hace tres años de la deriva de la política migratoria mientras el Gobierno “agravia a Argelia, no cubre las vacantes y mantiene en la indigencia los sueldos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Además, denuncia que Interior “se niega a actualizar el plus de residencia” de los agentes destinados en las islas.

En cuanto a las cifras, Marí Bosó destaca que en 2018 llegaron 200 inmigrantes irregulares a las costas de Balears, mientras que “con su inacción” la ruta se consolida: 5.900 llegadas el año pasado y 5.100 en lo que va de 2025. “Ustedes lavan su mala conciencia con palabras grandilocuentes mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo”, critica.

El dirigente popular también afirma que el Gobierno “no asume la tutela de más de 1.000 menores inmigrantes que solicitan asilo” y que “solo propone sembrar de barracones todos los puertos del país”.

Como alternativa, Marí Bosó reclama una estrategia clara: “Lo que hay que hacer es una lucha sin cuartel contra las mafias y cooperación internacional en los países de origen. Y enviar un mensaje claro: solo admitimos inmigración legal, ordenada y con contrato de trabajo”.