Mallorca pierde en un año más de 3.580 pájaros de diferentes especies

La isla de Mallorca ha sufrido en un solo año la pérdida de alrededor de 3.500 ejemplares de aves, de diferentes especies, según se refleja en el nuevo anuario ornitológico de las Baleares. Se trata de una publicación anual que realizaba el Gob y que cuenta con el apoyo económico de la empresa energética Gesa Endesa.

Este trabajo científico representa su 38 edición y cada año recoge los resultados científicos sobre el estudio de las distintas aves que habitan, o se desplazan, a las islas. Son datos que aportan, precisamente, los aficionados a la observación de las aves que habitan en el archipiélago.

Según refleja la obra científica, la isla de Mallorca cuenta con un censo de alrededor de 15.260 aves, de diferentes especies. Durante todo el año se estudia el movimiento de estos pájaros, sobre todo para determinar si realizan cambios en sus costumbres migratorias. También se analiza si llegan a las islas nuevas especies. De hecho, este año se ha detectado la llegada de más ejemplares de “virot gross” que proceden del Atlántico y que conviven con la especies autóctonas.

La presentación de esta obra científica se ha realizado en la sede de Endesa, en Palma. Ha contado con la presencia del coordinador del área de conservación del Gob, Antoni Muñoz, junto al responsable del área de ornitología de la organización ecológica, Manuel Suárez, que han sido recibidos por el director territorial de Endesa en Baleares, Martí Ribas.

La empresa energética lleva apostando desde el principio por este trabajo científico, financiando la edición de este anuario. Martí Ribas explicó la importancia que supone los datos científicos que aporta el anuario para tomar las decisiones en el desarrollo energético de las islas. El director provincial incidió en que Endesa apuesta por la electrificación y por el proceso de creación de energía renovable. Y recordó que las redes que se están instalando para proporcionar la energía deben adaptarse a las necesidades del consumidor.

Antoni Muñoz destacó que detrás de este trabajo de recogida de datos, que después se detallan en el anuario, hay muchas horas de observación de la población ornitológica de las islas. Señaló que las averiguaciones científicas después tienen una gran importancia a la hora de la gestión política, porque se trata de proteger a las aves que habitan o migran hacia las islas. Destacó que el Gob cuenta con la colaboración de 290 personas, aficionadas a la observación de las aves, que son las que facilitan esta información, que después se convierten en datos científicos.

Por su parte, el responsable del área de ornitología del Gob, Manuel Suárez, señaló que cada año se observan los movimientos que realizan las aves y que no todos estos cambios se pueden atribuir al cambio climático, aunque se ha comprobado que algunas especies están migrando con más frecuencia a las islas por el aumento del calor. Además, hay algunas especies que incluso están modificando la estación de cría debido al cambio de la temperatura. Aclaró que las nuevas especies que están llegando con más frecuencia no son invasoras y habitan con normalidad con las aves autóctonas.

Sobre el contenido de la obra científica hay que destacar que el número de aves censadas ha sufrido un gran descenso. Solo en Mallorca hay censadas alrededor de 15.000 aves, de 63 especies distintas. Pero en el último año han desaparecido en la isla alrededor de 3.500 pájaros de diferentes especies. Esta bajada del censo es general en casi toda Baleares.

La obra científica confirma que la especie más abundante en Mallorca es el llamado anade azulón, con 2.169 ejemplares, seguido de la garcilla bueyera con 1.804 aves.

En el anuario también se presente el estudio de las naves raras que se han observado a lo largo del último año en Baleares.