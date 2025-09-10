La historia del nacimiento del universal poema 'El pi de formentor' contada por Bartolomé Torres Gost

Inmersos ya en la celebración de la Diada de Mallorca, cuyo hilo conductor de la misma, por decisión del Consell de Mallorca, es el 150 aniversario del poema “El pi de Formentor”, de Miguel Costa y Llobera, considerado una de las obras más universales de la literatura mallorquina, puede resultar oportuno recordar como, cuando y donde se gestó el tan loado y recitado poema.

De Miguel Costa i Llobera y su vasta obra literaria, nos habla extensa y detalladamente el pobler, hijo ilustre de su villa natal, Bartolomé Torres Gost. Dean, que fue, de la Catedral de Mallorca, en su libro Miguel Costa y Llobera, 1854-1922. Itinerario espiritual de un poeta. (Editorial Balmes Barcelona 1971).

Bartolomé Torres Gost (sa Pobla 1905-1989)

Estudió filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Sant Pere, en Mallorca (1915-25), se doctoró en filosofía (1927) y teología (1928) en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 1928. Ocupó cargos eclesiásticos en varias parroquias de Palma y Pollença, hasta que fue nombrado rector del Seminario Conciliar de Sant Pere (1949-54), provisor del Tribunal Eclesiástico, y, finalmente, decano de la sede de Palma (1961-86).

Desde el 1980 destinó importantes esfuerzos a impulsar la canonización del poeta y eclesiástico mallorquín, Miquel Costa i Llobera, al cual dedicó gran parte de su obra ensaística, además de convertirse en su biógrafo. Colaborador en ‘Destino Revista Balear’, Diario de Mallorca, en el diario católico ‘Correo de Mallorca’, ‘Estudios ‘Franciscanos’, ‘Studia’, ‘Estudios Lulianos’ y en el ‘BSAL’.

Entre sus obras destacan Mn. Costa y Llobera. Ensayo biográfico (1936), Una vocación tardía. Don Miguel Costa y Llobera (1944), Aspectos de la espiritualidad de Costa y Llobera (1955), Apología de Costa y Llobera a través de su epistolario (1956), Miguel Costa y Llobera: 1854-1922. Itinerario espiritual de un poeta (1971), así como las ediciones críticas del Epistolario de Miquel Costa i Llobera con Ramon Picó y Campamar (1975), el Epistolario de Miquel Costa i Llobera y Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich, y El Pino de Formentor. Edición políglota conmemorativa del centenario de su redacción (1975).

Así nació el poema más universal de Costa

En el apartado del libro que Torres Gost dedica al poema, “El pi de Ribera – El pi de Formentor”, después de hacer una poética descripción del paisaje paradisíaco, fuente de inspiración de Costa y Llobera en el que se dejaba perder con frecuencia, cuenta como le surgió un día del mes de septiembre de 1875, al todavía joven poeta, el poema más sublime de su extensa y valiosa obra rítmica.

Torres Gost, dice textualmente: “Plácidamente pasea un día por Formentor con su primo Pedro Llobera, quien tiene el privilegio de acompañarle en este y otros momentos de inspiración. Don Pedro, desde la mocedad estableció pacto de amistad con las velas blancas de su balandro, que cada día flameaban sobre la luminosidad azul del mar. La ribera de Formentor, y la toponimia de peñascales y cuevas marinas, no tienen secretos para él. En la playa de Puerto Pollensa le oí contar las primeras correrías por la costa brava, embarcados él y Costa en frágil bote, lo mismo que las circunstancias que rodearon la redacción primera de la poesía. En un claro de la arboleda del ‘Pinar de les Arenes’, Costa se detiene un momento y le muestra un pino enorme en el paraje denominado ’Pedra alta’, de la vertiente norte. En otros paseos y horas silenciosas, ha percibido las luces de gracia poética que del pino emanan. Ahora anda con pausa mientras recita unos versos. En las ‘Cases velles’ los escribe en limpio con clara caligrafía y ofrenda el autógrafo a su primo. Ocupa tres caras de un pliego de papel cuadriculado en folio. Costa rotula con números romanos las ocho estrofas del original, y separa con rayita vertical los hemistiquios de cada uno de los veros alejandrinos, Pedro guardó este precioso original como una reliquia hasta los últimos días de su vida.”

Bella historia, bella y sensiblemente descrita por un hombre, Bartolomé Torres Gost, que estudió y profundizó en la persona, vida y obra de Costa y Llobera, y que gracias a él, podemos disfrutar y ofrecer una reproducción del original del considerado poema más universal de la literatura catalana. Un documento, que en el momento de salir a la luz el libro de Torres (1971) estaba en poder del médico don Antonio Llobera, hijo del primo de Costa que fue testigo de su creación aquel día de paseo por los bellos parajes de Formentor.