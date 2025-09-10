Govern y hoteleros celebran el vuelo directo entre Montreal y Mallorca: el mercado canadiense más cerca gracias a Air Canada

El anuncio de Air Canada de la ruta directa Montreal-Palma, que inaugurará en junio de 2026, ha sido recibido con las manos abiertas en Mallorca. El Govern, los hoteleros y el resto del sector turístico celebran la apuesta de la aerolínea y que el trabajo que se va desarrollando para reforzar la conectividad de frutos. A través de Montreal se abre para la isla otro centro de conexiones que se suma al de Newark-Nueva York con el vuelo de United para consolidar el mercado norteamericano, de gran atractivo por su alto poder adquisitivo.

"Estamos de enhorabuena", manifiesta el director general de Turismo, Pep Aloy. La confirmación de que desde mediados del próximo junio Air Canada volará a Son Sant Joan consolida la labor del Govern a través de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib) para la diversificación de mercados. Aloy recalca el agradecimiento a Turespaña, el organismo adscrito al ministerio de Industria y Turismo responsable de la promoción y la importancia de ir junto con Aena para reforzar la conectividad en el archipiélago.

La nueva ruta de Air Canda estará operada por el Airbus A321XLR, avión de pasillo único que tiene asientos que se hacen camas. / Air Canada

Para la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) la nueva ruta con Montreal es "muy buena noticia. Afianzará otro mercado muy interesante como el canadiense", dice Javier Vich, su presidente.

Desde Essentially Mallorca se congratulan por "la confianza" que muestra Air Canada por Mallorca. La organización del turismo de lujo que lidera Jesús Cuartero acudirá a Toronto en octubre a un encuentro con Turespaña para seguir colaborando en la consolidación de la isla como "un destino de referencia para el viajero de alto poder adquisitivo".

El vuelo Montreal-Palma operará de junio a octubre. Los vuelos hacia Mallorca despegarán desde Montreal a las 18:45 y aterrizarán en Son Sant Joan a las 08:25 del día siguiente, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y sábado, hasta el 23 de octubre. El vuelo de regreso saldrá de Palma a las 12:15 y llegará a Montreal a las 15:10, operando los martes, jueves, sábados y domingos del 18 de junio al 24 de octubre.