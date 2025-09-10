Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern y el Consell de Mallorca destinan 13,6 millones al Servicio de Ayuda a Domicilio hasta 2027

El convenio firmado garantiza 654.000 horas de atención para personas con dependencia y consolida la ampliación del SAD en 37 municipios de la isla

Sandra Fernández y Llorenç Galmés, tras la firma del acuerdo

Sandra Fernández y Llorenç Galmés, tras la firma del acuerdo / CAIB

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado este miércoles un convenio que refuerza el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para el periodo 2025-2027. El acuerdo, rubricado por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, prevé una inversión de 13,6 millones de euros que se traducirán en 654.000 horas de atención a personas con grado reconocido de dependencia.

La ampliación permitirá pasar de 17.000 a 18.400 horas mensuales, a las que se suman 18.200 horas adicionales fruto de conciertos con entidades sociales y ayuntamientos de Mallorca y Menorca. El SAD ofrece apoyo en el hogar a través de actuaciones asistenciales, educativas, de rehabilitación y de acompañamiento, con el objetivo de mantener la autonomía de las personas dependientes y favorecer su permanencia en el entorno habitual.

El reparto de las horas se ha fijado en cuatro tramos: 138.800 horas hasta agosto de 2025, 220.800 entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, otras 220.800 de septiembre de 2026 a agosto de 2027 y, finalmente, 73.600 horas adicionales hasta diciembre de 2027.

Llorenç Galmés y Sandra Fernández

Llorenç Galmés y Sandra Fernández / CAIB

La consellera Sandra Fernández destacó que esta ampliación “consolida las mejoras de un servicio que ya llega a 37 municipios de Mallorca” y recordó que el Govern ha desbloqueado este año un convenio que llevaba paralizado desde 2015. “Se ha puesto fin a la humillante bolsa de horas que condenaba a los trabajadores a la precariedad y a la falta de conciliación”, subrayó.

Las 18.200 horas adicionales se reparten entre conciertos con entidades como Treballadores Socials de la Part Forana, Servisar Servicios Sociales, T’Ajuda y Arrels i Ales Mallorca, así como acuerdos con ayuntamientos de Ciutadella, Es Mercadal, Sa Pobla, Sóller y Sant Lluís. Además, se suman los convenios vigentes en Menorca, Formentera e Ibiza, reforzando así la red de atención a domicilio en todo el archipiélago.

