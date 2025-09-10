Govern y Consell de Mallorca amplían el servicio de atención integral a domicilio con una inversión de 13,6 millones

El Govern y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para garantizar y ampliar el Servicio de Atención integral a Domicilio (SAID) destinado a personas con un grado reconocido de dependencia I, II y III residentes en Mallorca.

El convenio, que prevé una inversión de 13,6 millones de euros hasta 2028, lo han suscrito este miércoles la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente insular, Llorenç Galmés, en el Palau del Consell.

El servicio, según ha subrayado Galmés, llega a 562 personas en 37 municipios y, a partir de ahora, garantizará 18.400 horas mensuales de atención, lo que supone una ampliación de plazas del 8 por ciento.

El Govern destinará a este servicio, que gestionará el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), un total de 13,6 millones de euros que se traducirán en 654.000 horas. De este modo, se pasa de 17.000 a 18.400 horas mensuales.

Este servicio, que se presta en el hogar de la persona usuaria, facilita el desarrollo o el mantenimiento de la autonomía personal y prevé o retrasa el deterioro individual, contribuyendo así a la integración y la permanencia de las personas en su entorno habitual.

Según ha resaltado la conseller, la ampliación del servicio "consolida las mejoras de un servicio que ya llega a 37 municipios de Mallorca". "El compromiso del Govern con este servicio es total tanto para los usuarios y sus familias como con los trabajadores", ha añadido.

El recurso que gestiona el IMAS cuenta con un equipo humano de 246 profesionales de atención directa, que garantizan una atención personal y de calidad a las personas beneficiarias y también un respiro a los familiares y cuidadores principales, ha destacado Galmés.

El presidente insular ha puesto en valor que la atención del SAID se ha ampliado a fines de semana y festivos. Además, el número de horas de atención se ha incrementado progresivamente: en 2023 eran 13.000 horas mensuales, posteriormente pasaron a 17.000 horas y está previsto incrementarlas, hasta las 18.400 horas prestadas cada mes, antes de que acabe 2025.