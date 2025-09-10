Éxito de la huelga en el CEIP de Son Sardina por el docente condenado por acoso a un menor: no ha asistido ningún alumno

Hoy no ha habido 'vuelta al cole' en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina: la huelga convocada por las familias para protestar contra la presencia de Miquel Roldán, maestro condenado por acoso a un exalumno, ha sido un éxito total y ninguna familia ha llevado a sus hijos hoy a clase, según ha podido averiguar este diario. Dos familias que no estaban al tanto de la protesta sí se han presentado en la puerta, pero al ser informados se han llevado a sus hijos a casa.

Las familias se enteraron esta semana que Roldàn había sido asignado a su colegio y empezaron a moverse para tratar de evitar una situación que les genera mucha intranquilidad debido al historial de este docente. Se repite la situación que vivieron los padres el curso pasado en el Gabriel Janer Manila de Marratxí, que también llevaron a cabo protestas y se movilizaron no solo para evitar la presencia cerca de sus hijos de Roldán sino también para tratar de crear conciencia e impulsar cambios normativos para evitar que situaciones así puedan suceder y que personas que hayan cometido un delito contra menores puedan volver a trabajar con ellos. Idéntica intención tienen las familias del colegio de Son Sardina, que también harán huelga mañana y pasado.

Representantes de los padres ya han hablado con la conselleria de Educación e Inspección está al tanto de la situación. Entre otras cosas, las familias han solicitado asistencia psicológica para los menores. Recuerdan que Roldán justo acababa de estar en el colegio trabajando cuando en las Navidades de 2022, protagonizó una desaparición que causó gran alarma y agitación en su entorno familiar y de amistades (dejó una carta de despedida), y también entre sus antiguos alumnos y compañeros. Conselleria asegura "entender la preocupación" y asegura que el centro contará este curso con un profesor de apoyo (ya se ha publicado la plaza) y "se garantizará que este docente no se quede nunca a solas con los alumnos".

Acaba de publicar su libro: 'Inocente de mí'

En noviembre de 2024 Roldán fue condenado por acosar a un menor el año 2021, un chico que había sido alumno suyo. El juez no incluyó en la condena su inhabilitación como docente, como reclamaba la Abogacía de la Comunidad Autónoma. El maestro ha recurrido la sentencia y tiene presentado un recurso contra Educación por el periodo que fue expulsado de la bolsa de interinos. Conselleria impulsó una mesa paritaria para tratar de forzar una evaluación psiquiátrica del maestro pero no prosperó debido a la abstención y el rechazo de los sindicatos. El maestro, que el año pasado estuvo varios meses de baja, ha escrito un libro, que esta promocionando precisamente estos días, titulado 'Inocente de mí', en el que da su versión de los sucedido.